بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 05 أيلول 2020
آخر الأخبار
الحلبوسي يدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة إيران تسجل 110 وفيات بفايروس كورونا ونحو 1900 إصابة جديدة بالمال ووعود الخدمات.. أحزاب وتكتلات سياسية في العراق تبدأ الترويج لنفسها استعدادا للانتخابات المقبلة المجلس اليهودي يطالب الكاظمي بإعادة الجنسية لليهود العراقيين كنا يدعو الكاظمي لأن يكون "حازماً وقوياً" ويعمل على تفعيل قانون "من أين لك هذا؟" العراق يحتل المركز 38 عالميا والخامس عربياً بأكبر احتياطي للذهب.. ولا ينقذ البلاد من الأزمات روحاني: أوضاع العراق أسوأ بكثير من إيران سالم: الصراع داخل أطراف السلطة في العراق يقود لظهور جماعة أسوأ الحداد: الفصل التشريعي المقبل سيشهد زيادة في عدد جلسات البرلمان القاهرة ترسل طائرة مساعدات طبية عاجلة إلى بغداد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 05 أيلول 2020 03:24 م

بعد عودته للوزارة.. ما هي الميليشيات الإرهابية الداعمة لفتحي باشاغا بالغرب الليبي؟

996

بشكل مفاجئ تم الإعلان عن خضوع فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق في طرابلس للتحقيق، وبشكل مفاجئ أيضاً عاد مرة أخرى لعمله،.
وفي ظل محاولة من فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق في طرابلس لاحتواء الأوضاع التي باتت تخرج عن السيطرة في طرابلس، بسبب التظاهرات التي خرجت تندد بسياسات الوفاق، والأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين، فأعلن عن إزاحة باشاغا من منصبه وتعيين شخص آخر محله.
لكن لم تمر أكثر من 24 ساعة على تلك القرارات حتى عاد السراج فيما كان قد أعلنه، وتمكن باشاغا من العودة لعمله مرة أخرى، بضغوط  من الميليشيات .
ويرى محللون إن إن الميليشيات الإخونية لن تترك أحد أبرز رجالها  في طرابلس خاضعا للتحقيق من قبل حكومة الوفاق، في الوقت الذي يعمل فيه باشاغا على استقبال هذه الميليشيات، ومنحهم الجنسية الليبية، بل وصل الأمر إلى دمجهم في جهاز الشرطة الليبي.
ويرى فتحي بوعلوية المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، أن هناك محاولات للابفاء على الميليشيات في ظل محاولات غير جادة من فايز السراج لوقف إطلاق النار في طرابلس.

8 ميليشيات إخوانية
وفقا لمعلومات المتوفر حول خريطة المقاتلين في ليبيا يوالي باشاغا حوالي 8 ميليشيات إرهابية هي «فرقة حطين» وميليشيا«166» وميليشيا «الصمود» و«لواء المحجوب» و«القوة الثالثة» و«شريخان» و«طاجين» وميليشيات الردع.

كما تحتفظ هذه الميليشيات بمخازن أسلحة وعتاد عسكري، حيث تتلقى دعمًا كبيرًا من تركيا وتحوز على ثقة مسؤوليها.

وتعد ميليشيا حطين، ثالث أكبر قوة مسلحة في مصراتة، حيث تمتلك ترسانة أسلحة كبيرة، وكان فتحى باشبا أحد مقاتليها في السابق، كما أنه مدعوم أيضا من «كتيبة المرسي» إضافة لـ «ميليشيا 166» التي ظهرت  كقوّة داعمة له ورافضة لقرار توقيفه وإخضاعه للتحقيق.

وفي السياق ذاته تعد  «مليشيا الصمود» أكبر ميليشيات الإخوان في الغرب، وأكبر المجموعات المسلحة في مصراتة، ويقودها الإرهابي الدولي صلاح بادي، أحد أبرز الداعمين لباشاغا.

ويتمتع باشاغا أيضا بنفوذ على «ميليشيا لواء المحجوب» و«ميليشيا القوة الثالثة» التي ينحدر مقاتلوها لمدينة مصراتة.

 

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
النهضة

«فساد وتطرف وغسيل أموال».. الفضائح تلاحق النهضة الإخوانية بتونس 05 أيلول 2020 03:14 م

1220193113462775951198

من «سكريبال إلى نافالني».. السم أداة الدب الروسي القذرة لتصفية المعارضين 05 أيلول 2020 03:12 م

20200517040433433

بعد إبطال مفعول 11 قنبلة واعتقال متطرفين.. من أين جاء الإرهابيون إلى الجزائر؟ 05 أيلول 2020 03:07 م

نويد أفكاري

مشانق الملالي تتواصل .. نويد أفكاري مصارع إيراني قمعه الملالي وأنصفه ترامب 05 أيلول 2020 03:03 م

انتخابات العراق

بالمال ووعود الخدمات.. أحزاب وتكتلات سياسية في العراق تبدأ الترويج لنفسها استعدادا للانتخابات المقبلة 05 أيلول 2020 02:50 م

25

العراق يحتل المركز 38 عالميا والخامس عربياً بأكبر احتياطي للذهب.. ولا ينقذ البلاد من الأزمات 05 أيلول 2020 12:43 م

الكاظمي والمغيبين

تغيب 9 آلاف عراقي في أقبية الدولة العميقة.. والكاظمي لم يتحرك 05 أيلول 2020 11:31 ص

عاشوراء

5 آلاف إصابة بكورونا في يوم.. والمستشفيات العراقية على وشك الانهيار 05 أيلول 2020 10:24 ص

التعليقات