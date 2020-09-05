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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 05 أيلول 2020 03:24 م

إيران تسجل 110 وفيات بفايروس كورونا ونحو 1900 إصابة جديدة

كورونا
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سيما سادات لاري، اليوم السبت، تسجيل 1894 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و110 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت لاري في بيان لها، إنه تم "خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1894 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 384 الفا 666 حالة لغاية الان، بينهم 3708 في وضع حرج".

وأضافت، أن "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 332  الفا و131 شخصا لغاية الان، ولكن توفى 110 اشخاص اخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 22 الفا و 154 شخصا".

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة الى ان "ثلاثة ملايين و355  الاف و152 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد حتى الان".
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أخر تعديل: السبت، 05 أيلول 2020 03:25 م
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