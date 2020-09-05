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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 05 أيلول 2020 03:07 م

بعد إبطال مفعول 11 قنبلة واعتقال متطرفين.. من أين جاء الإرهابيون إلى الجزائر؟

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تمكنت قوات مكافحة الإرهاب في الجزائر من محاصرة جماعة إرهابية في أحد ولايات الجزائر، فضلا عن اعتقال البعض وإبطال مفعول 11 قنبلة تم زرعها في أماكن متفرقة من قبل الإرهابيين.

الجيش الجزائري
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية، قد أعلنت عن تدمير 11 قنبلة تقليدية الصنع في ولايات تبسة والمدية والشلف والجلفة.

كما تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من اعتقال عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من ولاية ورقلة في جنوب الجزائر وتلمسان بشمال غرب.

وقام الجيش الجزائري بعدة عمليات عسكرية خلال الفترة من 25 أغسطس الماضي إلى 1 سبتمبر الجاري، أسفرت عن نتائج نوعية في محاصرة التنظيمات الإرهابية المتطرفة.

ضبط متفجرات
وكانت أبرز الولايات التي دفع فيها الجيش هي ولايات تلمسان والنعامة ووهران وغليزان وبجاية وبشار، حيث تمكنت قوات الجيش من ضبط كمية كم المتفجرات كانت بحوزة الإرهابيين، فضلا عن كمية من المخدرات.

لكن مراقبون يرون أن تنامي تلك التنظيمات الإرهابية، يرجع إلى أن ليبيا دولة جوار مع الجزائر، في ظل استمرار الدفع بعدد من الميليشيات والمرتزقة من سوريا وتركيا إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق.

زوارق الهجرة غير الشرعية
وتستغل تلك الميليشيات المسلحة الحدود بين ليبيا والجزائر حتى تتمكن من الهروب إلى أوروبا عبر زوارق الهجرة غير الشرعية، حيث تتخذ الميليشيات من الحدود الليبية مع جيرانها نقطة انطلاق إلى أوروبا.
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