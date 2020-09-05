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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 05 أيلول 2020 02:50 م

بالمال ووعود الخدمات.. أحزاب وتكتلات سياسية في العراق تبدأ الترويج لنفسها استعدادا للانتخابات المقبلة

انتخابات العراق

استغلت أحزاب وتكتلات سياسية، في العراق، الوقت لتبدأ الترويج لنفسها، من خلال حملات وزيارات بدأت بتنفيذها، وإطلاق وعود وتوزيع هدايا مستغلّة المال العام في ذلك.

وأشار مراقبون إلى أن تلك الظاهرة التي بدأت تبرز في بغداد ووسط العراق ومدن شمال البلاد وغربها، التي خرجت من أتون حرب طاحنة أتت على مدن كاملة فيها، يتورط فيها مسؤولون في الحكومة والبرلمان وزعماء سياسيون.

وقال نواب في البرلمان، إن الحملة الانتخابية انطلقت فعلاً بشكل غير معلن، عبر كسب ودّ العشائر والسكان في المدن والقرى بمشاريع تعبيد طرق أو نصب محوّلات كهرباء، وتسخير موظفين حكوميين لإنشاء صفحات على منصات التواصل من أجل الترويج لهذا المسؤول أو ذاك الزعيم.

وقال مراقبون، إنه تم رصد العديد من حملات الترويج الانتخابي المبكرة، التي بدأتها بعض الجهات المتنفذة، ممثلة بالقيادات السياسية وأذرعها، التي تخشى خسارة مكاسبها في الانتخابات المقبلة.

وأضافوا أن "أغلب الزعماء السياسيين وأنصارهم، بدأوا حملات في محافظاتهم لترميم العلاقات معها، أو كسب وجوه وشخصيات جديدة، فضلاً عن إطلاق الوعود بتحقيق منافع معينة".

وأشاروا إلى أن "تلك الجهات تعول على هذا الحراك، وتستغل المال العام بتنفيذه، محاولة من خلال ذلك العمل الترويج لتحالفات انتخابية جديدة تعمل على تشكيلها لخوض السباق الانتخابي"، لافتاً إلى أن القوى السياسية الإسلامية هي الأكثر تورّطاً في هذا الموضوع.

وقال النائب علاء الربيعي، إن المخاوف من استخدام السلاح والمال العام للتأثير على الناخبين مشروعة وواقعية، لا يمكن لأحد إنكارها وقد تم استخدامهما في الانتخابات السابقة.

وأوضح الربيعي، أن "الحكومة العراقية، ومهما فعلت لن تستطيع القضاء على تأثير السلاح والأموال في الانتخابات بنسبة مائة في المائة، ولكن عليها عمل كل ما تستطيع فعله من أجل تهيئة الأوضاع المناسبة لإجراء الانتخابات، لكي تُعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب العراقي".

ولفت إلى أن "تلك المسؤولية هي مسؤولية تضامنية مع المواطنين، حيث عليهم المشاركة بقوة وكثافة لمنع حالات التزوير والتقليل منها واختيار من يمثلهم وإحداث التغيير الذي يرغبون به عبر صناديق الاقتراع".

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