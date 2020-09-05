بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 05 أيلول 2020 02:40 م

المجلس اليهودي يطالب الكاظمي بإعادة الجنسية لليهود العراقيين

الكاظمي
ذكرت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، أن نائب رئيس مجلس النواب اليهود في بريطانيا ونائب رئيس المجلس اليهودي في أوروبا ادوين شكر قد كتب رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مطالبا بإعادة الجنسية العراقية لليهود من أصل عراقي.

ونقل التقرير عن رسالة ادوين شكر التي كتبها للكاظمي في 19 آب الماضي قوله "عشية اجتماعاتكم مع الإدارة الأمريكية في واشنطن ، أرجو أن تسمحوا لي أن أعرض عليكم هذا النداء ، مع أمل صادق في أن تتخذوا موقفاً شجاعًا لضمان تحقيق العدالة للمجتمع اليهودي العراقي"، بحسب قوله.

وأضاف في رسالته "نشعر أن الوقت قد حان لوضع حد لسياسة الإقصاء على أساس العرق أو الدين"، مبينا "لا يمكن للعراق أن يبدأ في بناء مجتمع مدني يتمتع بحقوق مواطنيه حتى يتصالح مع (الظلم)الذي يتعرض له كثير من مكوناته بما في ذلك اليهود، وقد حان الوقت لبدء هذه العملية".

وكشف الصحيفة أيضا أن "أدوين شكر زار العراق عدة مرات وذهب إلى بغداد والموصل وحتى مدينة النجف المقدسة، وزار عدة أماكن مقدسة يهودية في أجزاء مختلفة من العراق ، من الشمال إلى أقصى الجنوب و أنتج فيلما بعنوان “تذكروا بغداد” .

من جانبها وقالت  المحللة السياسية الصهيونية ليندا مينوهين عبد العزيز في مقطع فيديو نشرته على صفحتها على فيسبوك "احتفلنا بالأمس بأول رحلة جوية من تل أبيب إلى أبو ظبي ، ونحن ننتظر بشغف الوقت الذي يمكننا فيه السفر من تل أبيب إلى بغداد،  بحسب قولها .

وأوضحت أن "المطالبة بالحق في المواطنة هي "مسألة أخلاقية" بالنسبة لليهود. إنهم لا يفكرون في العودة إلى العراق ، خاصة في هذه الظروف الحرجة ، لكنهم يرغبون في الحفاظ على الاتصال".

وأوضحت الصحيفة، أن افتتحت السفارة الافتراضية في العراق عام 2018 على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدة، أن الألاف من العراقيين يدخلون على الصفحة في موقع الفيس بوك.

وفي السياق ذاته ، قال شكر للكاظمي في رسالته الفرصة متاحة أمام سعادتكم لعكس سياسة الإقصاء والبدء بعصر بناء الجسور وإنهاء مظالم الماضي والتواصل مع العراقيين في الشتات الذين سيرحبون بفرصة المساعدة في إعادة بناء الوطن البلد بمهاراتهم.
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