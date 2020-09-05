بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 05 أيلول 2020
آخر الأخبار
الحلبوسي يدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة إيران تسجل 110 وفيات بفايروس كورونا ونحو 1900 إصابة جديدة بالمال ووعود الخدمات.. أحزاب وتكتلات سياسية في العراق تبدأ الترويج لنفسها استعدادا للانتخابات المقبلة المجلس اليهودي يطالب الكاظمي بإعادة الجنسية لليهود العراقيين كنا يدعو الكاظمي لأن يكون "حازماً وقوياً" ويعمل على تفعيل قانون "من أين لك هذا؟" العراق يحتل المركز 38 عالميا والخامس عربياً بأكبر احتياطي للذهب.. ولا ينقذ البلاد من الأزمات روحاني: أوضاع العراق أسوأ بكثير من إيران سالم: الصراع داخل أطراف السلطة في العراق يقود لظهور جماعة أسوأ الحداد: الفصل التشريعي المقبل سيشهد زيادة في عدد جلسات البرلمان القاهرة ترسل طائرة مساعدات طبية عاجلة إلى بغداد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 05 أيلول 2020 02:31 م

كنا يدعو الكاظمي لأن يكون "حازماً وقوياً" ويعمل على تفعيل قانون "من أين لك هذا؟"

يونادم كنا

دعا رئيس كتلة الرافدين البرلمانية يونادم كنا، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لأن يكون "حازماً وقوياً" ويعمل على تفعيل قانون "من أين لك هذا؟".

وقال كنا في بيان، إن "فكرة لجنة عليا لمتابعة الملفات الكبرى بالفساد ليست جديدة، فقد تكرر هذا المشهد في الحكومات السابقة وكان أكثر وضوحا بزمن حكومة عادل عبد المهدي، حيث شكل مجلساً أعلى لمكافحة الفساد".

وبين أن "الكاظمي بحال كان يفكر بحملة انتخابية مقبلة فلن يستطيع تحقيق شيء، أما إذا كان راغبا بالإصلاح وتصحيح المسار فعليه عدم التفكير بالانتخابات وان يكون حازما وقويا ويعمل على تفعيل قانون من اين لك هذا وان لا يستثني اي شخص مهما كان".

وأضاف كنا، ان "المشكلة بمكافحة الفساد ليست بالقانون بل بتطبيقه من الجهات الرقابية نتيجة الشعور بعدم الحماية من مافيات الفساد"، لافتا الى ان "ما نتمناه ان تكون خطوة محاربة الفساد اليوم اكثر جدية ورغبة وان يتم فعليا التصدي للقضايا الكبرى والارقام الضخمة التي سرقت واهدرت من المال العام سواء بتهريب النفط والمنافذ وغسيل الأموال ومزاد العملة ونتمنى ان تكون هناك خطة اليوم اكثر جدية".

 وأكد كنا، ان "ارتباط اللجنة العليا برئيس مجلس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بغية منحها صفتين لإعطاء مرونة في احالة القضايا المرتبطة بشبهات فساد بالجانب العسكري الى جهة معينة والملفات الاخرى المدنية الى جهة اخرى في نفس اللجنة العليا".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الحلبوسي

الحلبوسي يدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة 05 أيلول 2020 04:31 م

كورونا

إيران تسجل 110 وفيات بفايروس كورونا ونحو 1900 إصابة جديدة 05 أيلول 2020 03:24 م

الخارجية

الخارجية تعلن وصول المساعدات الطبية المصرية إلى العراق 05 أيلول 2020 01:07 م

عثمان-الغانمي-780x470

وزير الداخلية : فرض هيبة الدولة وانفاذ القانون واجب وطني لن نحيد عنه 05 أيلول 2020 01:02 م

منصور البعيجي

البعيجي : ميناء الفاو الكبير شريان الاقتصاد للعراق والتأخر بإنجازه خيانة للبلد 05 أيلول 2020 01:00 م

نصيف

نصيف تدعو لدعم الحملة الأمنية.. تؤكد: إعادة بناء دولة القانون تبدأ من مكافحة الفساد وتثبيت الأمن 05 أيلول 2020 12:58 م

جمال-المحمداوي

المحمداوي: عقود الكهرباء مع الشركات الاستثمارية أخطر على الاقتصاد من جولات التراخيص النفطية 05 أيلول 2020 12:55 م

روحاني

روحاني: أوضاع العراق أسوأ بكثير من إيران 05 أيلول 2020 12:05 م

التعليقات