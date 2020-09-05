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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 05 أيلول 2020 02:03 م

إدارة ترامب تدرس وضع أكبر شركة صينية لصناعة الرقائق على القائمة السوداء

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قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن إدارة ترامب تدرس ما إذا كانت ستضيف أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق إلى القائمة التجارية السوداء، وذلك في وقت تصعّد فيه الولايات المتحدة حملتها على الشركات الصينية.
وقالت متحدثة باسم البنتاغون إن الوزارة تعمل مع وكالات أخرى لتحديد ما إذا كانت ستتخذ الخطوة ضد المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (إس.إم.أي.سي)، الأمر الذي سيجبر الموردين الأمريكيين على السعي للحصول على رخصة خاصة قبل الشحن للشركة.
 
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