مصرف الرشيد يعلن عن أسماء الفروع والشركات المعنيه بترويج قروض السيارات والمركبات

اعلن مصرف الرشيد اليوم عن اسماء فروع المصرف والشركات المعنية بترويج قروض السيارات والتي اعلن عنها المصرف سابقا والتي تتراوح مابين (٣٠- ٦٠) مليون دينار للموظفين والموطنيين والمتقاعدين وللراغبين مراجعة الفروع والشركات ادناه
١- شركة البلاد المتحده فرع المصرف هي ( ثورة العشرين / الفرات/ كربلاء/ المربد/ دجله)
٢- شركة البلاد الطيبه الفروع ( ارخيته /الكرخ /الطف /دجله)
٣- شركة نبع زمزم الفروع المعنيه ( اليرموك / السيف/الكرامه/ دجله)
٤- شركة ابن البلد الفروع ( الرباط / العزيزيه / الجزيره/ دجله)
٥- شركة انوار بابل الفروع ( معرض بغداد الدولي / الاعتماد التجاري/ العشار/ دجله)
٦- شركة سما الغربيه الفروع ( الصالحيه / بحيرة ساوه / المسيب/ اريدو/ دجله)
7 شركة جنان الملتقى الفروع المعنيه ( الوثبه / ذي قار/ اطلس/ السيف / دجله).
١- شركة البلاد المتحده فرع المصرف هي ( ثورة العشرين / الفرات/ كربلاء/ المربد/ دجله)
٢- شركة البلاد الطيبه الفروع ( ارخيته /الكرخ /الطف /دجله)
٣- شركة نبع زمزم الفروع المعنيه ( اليرموك / السيف/الكرامه/ دجله)
٤- شركة ابن البلد الفروع ( الرباط / العزيزيه / الجزيره/ دجله)
٥- شركة انوار بابل الفروع ( معرض بغداد الدولي / الاعتماد التجاري/ العشار/ دجله)
٦- شركة سما الغربيه الفروع ( الصالحيه / بحيرة ساوه / المسيب/ اريدو/ دجله)
7 شركة جنان الملتقى الفروع المعنيه ( الوثبه / ذي قار/ اطلس/ السيف / دجله).