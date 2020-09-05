وزير الداخلية : فرض هيبة الدولة وانفاذ القانون واجب وطني لن نحيد عنه

اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي ان فرض هيبة الدولة وانفاذ القانون واجب وطني لن نحيد عنه".



وقال الغانمي في بيان ان فرض هيبة الدولة وانفاذ القانون هو واجب وطني لن نحيد عنه، مشيرا الى ان ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات استباقية لإلقاء القبض على المطلوبين وضبط الأسلحة غير المرخصة ستكون لها نتائج إيجابية في الشارع العراقي، كما أن تعاون المواطنين مع القوات الأمنية يبشر بالخير لترسيخ الأمان والسلام.