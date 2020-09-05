البعيجي : ميناء الفاو الكبير شريان الاقتصاد للعراق والتأخر بإنجازه خيانة للبلد

طالب النائب منصور البعيجي الحكومة بالاسراع بانجاز مشروع ميناء الفاو الكبير وعد التاخير اكثر بانجاز هذا الميناء الذي سيكون الشريان الاقتصادي للبلد من خلال موقعة المهم من خلال دخول وخروج البضائع والسفن اضافتا الى تشغيل الايدي العاملة العراقية .



واشار في بيان صحفي الى ان التاخير في انجاز ميناء الفاو الكبير يعتبر خيانة للبلد لذلك الامر يتطلب من الحكومة تخصيص المبالغ المالية الازمة لانجاز الميناء باسرع وقت وعدم التاخير اكثر بانجازه



وقال نرفض رفضا قاطعا الربط السككي مع الكويت لاننا لسنا بحاجة له واننا مع انجاز ميناء الفاو الكبير الذي سيسهم باكمال طريق الحرير الذي سيعتبر مشروع العصر للبلد وعلى الجهات المختصة ان تقدم المصلحة على مصالحهم الخاصة في البلد .



واضاف البعيجي يجب الدفاع على مصلحة البلد كما تفعل الكويت من خلال مطالبتها بالربط السككي مع العراق وعرقلتها لانشاء ميناء الفاو الكبير الذي يعتبر هو حق طبيعي للعراق ولكن مع الاسف ان الكويت موقفها سلبي من هذا الميناء المهم لبلدنا لذلك نطالب السيد الكاظمي بتخصيص المبالغ الكافية لانشاء الميناء ورفض ربط السكك الحديدي مع الكويت لان البلد لان يستفاد من هذا المشروع .