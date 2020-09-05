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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 05 أيلول 2020 12:58 م

نصيف تدعو لدعم الحملة الأمنية.. تؤكد: إعادة بناء دولة القانون تبدأ من مكافحة الفساد وتثبيت الأمن

نصيف
دعت النائبة عالية نصيف وسائل الإعلام وكافة شرائح المجتمع إلى دعم الحملة الأمنية التي تنفذها القوات الحكومية في عدة مناطق من العراق، مؤكدة أن تطبيق القانون يبدأ من مكافحة الفساد وينتهي بتثبيت الأمن في الشارع . 
وقالت في بيان اليوم :" ان الأنظار تتطلع اليوم إلى الحملة الأمنية التي تنفذها قواتنا البطلة في عدة مناطق من العراق باستخدام المئات من العجلات العسكرية والآلاف من رجال الأمن من مختلف التشكيلات، ورغم صعوبة هذه المهمة إلا أن الهدف الأساسي سيتحقق عاجلاً أم آجلاً ويتم حصر السلاح بيد الدولة ". 
وأوضحت نصيف :" أن إعادة بناء الدولة على أسس سليمة تحت مظلة القانون تبدأ من مكافحة الفساد المالي والإداري وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين، وتنتهي بتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتطبيق القانون في الشارع، وحتى لو كانت هناك تحديات في سبيل تحقيق هذا الهدف وتضاربت المصالح على الصعيد الداخلي ولكن المصلحة الوطنية العليا فوق كل المصالح والتوجهات الاخرى ". 
وشددت نصيف على " ضرورة قيام وسائل الإعلام والمثقفين والناشطين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني بدعم هذه الحملات الأمنية من أجل عراق آمن يطبق فيه القانون على الجميع "..
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