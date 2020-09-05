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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 05 أيلول 2020 12:43 م

العراق يحتل المركز 38 عالميا والخامس عربياً بأكبر احتياطي للذهب.. ولا ينقذ البلاد من الأزمات

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أعلن المجلس العالمي للذهب، أن العراق حافظ على موقعه 38 عالميا أكبر احتياطي للذهب لشهر آب، حيث جاء بالمرتبة الخامسة عربيا بعد كل من السعودية والجزائر ولبنان وليبيا.

وأضاف أن "احتياطيات العراق من الذهب بلغت 96.3 طن وهي تعادل 8.8 % من باقي العملات الأخرى"، مبينا ان "آخر شراء له كان في عام 2018 والذي اشترى بموجبه 6.5 طن".

وأشار المجلس إلى أنه "إجمالي المشتريات من قبل الدول لشهر آب بلغ 27.2 طن حيث اشترت تركيا 19.4 أطنان وقطر 3.1 طن والهند 2.8 أطنان وكازاخستان 1.9 اطنان، فيما بلغت إجمالي المبيعات 17.7 أطنان".

وقال مراقبون، إن هذا الخبر تفاؤلي للعراقيين لأنه يطمأن الجمهور بتحسن المركز المالي الوطني حيث يبدو انه اخذ ينافس الدول العربية "الغنية".

واعتقد البعض إن العراق يمر بمرحلة ربما ستكون بداية لانتهاء الازمات المتعلقة بعجز الموازنة الاتحادية المزمن والتخلص من الديون والقروض الأجنبية المزعجة.

وأشاروا إلى أن هناك التزامات تتعلق بدفع الفوائد وإطفائها بعد انتهاء الآجال المتفق عليه ، كما إنها تزيل هما جاثما على صدور العراقيين بتقليص مديونية العراق، لأن بعض القروض من صندوق النقد والبنك الدولي ودول العالم قد تكون لها ضمانات سيادية او إنها غير قابلة للتسوية في نادي باريس عند حصول العجز عن تسديدها.

وبلغ احتياطي الذهب المسجل لدى البنك المركزي بواقع 96 طن من الذهب واغلب المواطنين لا يعلمون هل إن هذه الكمية عالية وتحمي البلد من الازمات وقادرة على تلبية الاحتياجات الطارئة وهل إن العراق غني بالذهب فعلا ؟.

ولغرض عرض الحقائق فان مجموع الاحتياطات العالمية تبلغ بحدود 38 ألف طن و إن الاحتياطي العراقي يعادل (0.28% من الاحتياطي العالمي).

يذكر أن مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.

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