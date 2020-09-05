روحاني: أوضاع العراق أسوأ بكثير من إيران

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن المواطنين الإيرانيين لن يتمكنوا من السفر إلى كربلاء في ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع).



وأضاف روحاني خلال كلمة له كلمة له عبر الفيديو اليوم السبت، إنه "من الضروري جداً مواجهة فيروس كورونا، العدو كان ينتظر منا ان نعطل كل النشاطات في البلاد من أجل مواجهة الفيروس، وكان يهدف من وراء ذلك الى خلق الفوضى في البلاد".



وعن زيارة الأربعين اكد روحاني ان "هذا العام لن نستطيع القيام بسفر الأربعين، حيث إن أوضاع العراق أسوأ بكثير من إيران".

