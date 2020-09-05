بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 05 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 05 أيلول 2020 11:57 ص

سالم: الصراع داخل أطراف السلطة في العراق يقود لظهور جماعة أسوأ

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أكد المحلل السياسي مصطفى سالم، أن الصراع داخل أطراف السلطة يقود لظهور جماعة أسوأ.

وقال سالم في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، إن "الكاظمي يؤدي مسرحية في واقع سياسي عن إمكانية الإصلاح عن طريق نفس الطبقة وبنفس الفريق الأمني".

وأوضح بالقول، "الصراع داخل أطراف السلطة يقود لظهور جماعة أسوأ ضمن نفس السلطة وعلى الكاظمي الحذر من هذه النقطة".
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