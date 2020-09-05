الحداد: الفصل التشريعي المقبل سيشهد زيادة في عدد جلسات البرلمان

أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، اليوم السبت، أن الفصل التشريعي المقبل سيشهد زيادة في عدد جلسات البرلمان واجتماعات اللجان والأنشطة الرقابية لـ"تعويض ما فات" بسبب جائحة كورونا.

وقال الحداد، إن "الفصل المقبل سيكون حافلاً بالعمل البرلماني لتعويض ما فات بسبب جائحة كورونا التي عطلت جميع النشاطات في مؤسسات الدولة كافة، لذلك سيزداد عدد الجلسات، واجتماعات اللجان وايضاً الأنشطة الرقابية ومتابعات النواب".

وأضاف الحداد في تصريح صحفي، أن "هناك عدداً من المشروعات ومقترحات القوانين وبعضها باقية من الدورات السابقة ولم تكتمل اجراءات تشريعها، سنمضي بها بعد إغنائها بمناقشات في اللجان المختصة، وتوحيد الآراء والاتفاق بين الكتل النيابية".