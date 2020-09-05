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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 05 أيلول 2020 11:47 ص

القاهرة ترسل طائرة مساعدات طبية عاجلة إلى بغداد

مساعدات

أعلن السفير العراقي في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد نايف الدليمي، عن إرسال مصر طائرة عسكرية تحمل مساعدات ومستلزمات طبية وقائية عاجلة إلى العراق.

وقال الدليمي في بيان، إن "مصر ارسلت فجر اليوم طائرة عسكرية تحمل مساعدات ومستلزمات طبية وقائية عاجلة الى العراق"، مبينا أن "ذلك جاء تعبيراً عن تضامنها مع حكومة وشعب العراق، في دعم الجهود لمكافحة جائحة فيروس كورونا، التي تعاني منها جميع دول العالم".

وأضاف الدليمي، أن "الحكومة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبّاقة دائماً في تقديم الدعم والمساعدة لجميع الدول الشقيقة والصديقة ومنها العراق، خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي نواجهها جميعاً، بما يُعبّر عن عمق العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين"، مُثمناً "دور الشقيقة مصر لدعم جُهود الكوادر الطبية العراقية التي تُحارب للقضاء على الوباء، لافتاً الى أن هذه المساعدات تعكس قوة وترابط العلاقات بين البلدين".

وأشاد "بتجربة مصر وما قامت به للتغلب على فيروس كورونا المستجد في فترة وجيزة"، مقدما شكره وتقديره في هذا الشأن لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة والسكان هالة زايد، لجهودهما وتوجيهاتهما معاً بسرعة إيصال هذه المساعدات الطبية الى العراق.

فيما أكد مستشار وزارة الصحة المصرية محمد جاد، الذي حضر مراسم تسليم المساعدات الطبية نائباً عن وزيرة الصحة والسكان هالة زايد ان "الشحنة الطبية اشتملت ما يربو على (14) طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية التي تضم الأقنعة الطبية والملابس الواقية وكواشف الاختبار، الخاصة جميعها بعمل الأطقم الصحية".

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