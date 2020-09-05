القبض على ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية في كركوك

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، القبض على ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية في محافظة كركوك .

وذكرت القيادة في بيان ، أنه "بعملية نوعية ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية من إلقاء القبض على ثلاثة من المطلوبين على وفق المادة 4/ إرهاب في قضاء داقوق بكركوك .



وأضافت، أنه "تم إحالة المطلوبين إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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