القبض على متهم بقتل طفلة في الديوانية

أعلنت قيادة شرطة الديوانية القبض على متهم بقتل طفلة في المحافظة.





وذكرت القيادة في بيان ، ان"مفارز شعبة مكافحة اجرام الحمزة، تمكنت من القاء القبض على متهم بالقتل من سكنة محافظة النجف، مطلوب وفق المادة 406 وذلك لقيامه بقتل طفلة وإصابة شخص أخر بجروح".

واضافت، انه"اعترف أثناء التحقيق بارتكابه جريمة القتل.

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