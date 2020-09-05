بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 05 أيلول 2020
آخر الأخبار
الحلبوسي يدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة إيران تسجل 110 وفيات بفايروس كورونا ونحو 1900 إصابة جديدة بالمال ووعود الخدمات.. أحزاب وتكتلات سياسية في العراق تبدأ الترويج لنفسها استعدادا للانتخابات المقبلة المجلس اليهودي يطالب الكاظمي بإعادة الجنسية لليهود العراقيين كنا يدعو الكاظمي لأن يكون "حازماً وقوياً" ويعمل على تفعيل قانون "من أين لك هذا؟" العراق يحتل المركز 38 عالميا والخامس عربياً بأكبر احتياطي للذهب.. ولا ينقذ البلاد من الأزمات روحاني: أوضاع العراق أسوأ بكثير من إيران سالم: الصراع داخل أطراف السلطة في العراق يقود لظهور جماعة أسوأ الحداد: الفصل التشريعي المقبل سيشهد زيادة في عدد جلسات البرلمان القاهرة ترسل طائرة مساعدات طبية عاجلة إلى بغداد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 05 أيلول 2020 11:41 ص

القوات الأمنية تطلق حملة لتعقب العجلات غير القانونية شرقي الرمادي

نزاع عشائري
أعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، اطلاق حملة امنية لتعقب العجلات غير القانونية في مناطق مختلفة شرقي مدينة الرمادي .
وقال الدليمي ان ” القوات الامنية بصنوفها المختلفة مسنودة بقوة من منتسبي مرور الانبار، نشرت العديد من السيطرات المتحركة لتعقب المخالفين للضوابط الامنية وحجز العجلة المخالفة واحالت سائقها الى المحاكم المختصة “.
واضاف ان” القوات الامنية تقوم بعمليات مطابقة للموصفات العجلات باستخدام الحاسوب في خطة تهدف الى ضبط العجلات المسروقة للحيلولة دون استخدامها من قبل العصابات الاجرامية بعمليات ارهابية ناهيك من ان هذه الحملة تأتي وفق قرارات صادرة من المراجع الامنية العليا لمحاسبة العجلات التي تحمل لوحات قديمة ومنها غير مسجلة في الدوائر المرورية ، مبينا ان” القوات الامنية اوعزت الى كافة اصحاب العجلات برفع الستائر على زجاج عجلاتهم وعدم تضليها تحت أي ذريعة كانت واحالت المخالفين الى القضاء “.
 وتاتي  هذه الاجراءات على خلفية  انفجار  عجلة مفخخة قبل ايام داخل الحي الصناعي في الرمادي “. 
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
قوات الأامن

قوات الأمن تحرر مدير فرع شركة مرسيدس في العراق من الخطف 05 أيلول 2020 01:58 م

اعتقال-1

القبض على ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية في كركوك 05 أيلول 2020 11:44 ص

اعتقال-696x435-696x405

القبض على متهم بقتل طفلة في الديوانية 05 أيلول 2020 11:42 ص

نزاع عشائري

الشروع بعمليات أمنية بحثا عن السلاح المنفلت في بغداد والبصرة 05 أيلول 2020 10:51 ص

تفكيك صواريخ

تفكيك 103 من صواريخ داعش الإرهابي في الموصل 05 أيلول 2020 10:33 ص

الطيران العراقي

تدمير كهوف تستخدمها عصابات داعش الإرهابية في جبال حمرين 05 أيلول 2020 09:28 ص

Capture

القضاء: توقيف ضباط ومنتسبين في الدفاع والداخلية على خلفية قتل المتظاهرين 04 أيلول 2020 02:24 م

حريق الكيارة

إخماد حريق مصفى القيارة بعد 36 ساعة من عمليات الإطفاء 04 أيلول 2020 02:13 م

التعليقات