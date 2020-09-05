تجدد الاصابات بفيروس كورونا في بغداد

أعلنت مستشفى الجملة العصبية، عن تجدد الاصابات بفايروس كورونا في بغداد



وقال اعلام المستشفى انه "تم الاعلان عن تجدد إصابة احد العاملين في المستشفى ووالدته وزوجته واطفاله بالفيروس بعد تأكيد اصابتهم به وشفائهم منه خلال المدة الماضية.



واضاف ان "هذه الحالة تعد الأولى التي تتكرر فيها الإصابة بالجائحة في المستشفى، إذ اصيب العديد من ملاكاته بضمنهم مديرها خلال المدة الماضية بكورونا وتم شفاؤهم وعودتهم لمزاولة عملهم في علاج الحالات الواردة المصابة بمرض كوفيد 19