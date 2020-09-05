الصحة :نخشى من فقدان مؤسساتنا السيطرة على الوضع مع ارتفاع أعداد الاصابات بكورونا

قالت وزارة الصحة انها تخشى فقدان مؤسساتها من السيطرة في التعامل مع الاعداد المتزايدة من الاصابات.



وذكرت الصحة في بيان ، انه"بالرغم من تحذيراتها وتأكيدها المستمر عبر كافة القنوات المسموعة والمرئية على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي ومنع التجمعات البشرية وعدم التهاون بها؛ فقد سجلت وزارة الصحة امس أعلى عدد إصابات بمرض كوفيد-19 منذ بدء الجائحة في العراق بسبب عدم التزام أغلب المواطنين بهذه الإجراءات وهذا ما حدث أيضاً بعد عيد الفطر وعيد الأضحى الماضيين حيث شهد العراق زيادة كبيرة في أعداد الإصابات والوفيات.





وبينت، ان"كثيرا من الدول قد فتحت المرافق الحيوية بعد ان انخفضت معدلات الاصابة في مجتمعاتها نتيجة التزام مواطنيها بالاجراءات الوقائية، لذلك نهيب بالمواطنين الكرام الجدية والحزم بالالتزام بالإجراءات الوقائية وخصوصاً ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي وتعقيم اليدين في كافة المرافق ذات التجمعات البشرية".