لجنة نيابية :نسعى لتشريع قوانين تؤمن رواتب تقاعدية للعاملين في القطاع الخاص

أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، سعيها لتشريع قوانين تؤمن رواتب تقاعدية للعاملين في القطاع الخاص.



وقال عضو اللجنة رعد الدهلكي ، إن "اللجنة لديها تواصل مع وزارة العمل والحكومة بشأن قانون الضمان الاجتماعي أو قانون التأمينات، وهي بانتظار وصول أحد القانونين إلى قبة البرلمان للتشريع"، مبيناً "سعي اللجنة لتعديل قانون العمالة الأجنبية، لإعطاء النسبة الأكبر للشريحة العراقية، والنسبة الأقل لليد العاملة الأجنبية.



وأكد أن "هذه القوانين مهمة جداً، لأنها ستضمن تشغيل شريحة جيدة من العاطلين، كما ستضمن للعاملين في القطاع الخاص الراتب التقاعدي، ما سيبعد شبح التعيينات الذي بات حلم جميع الشباب في القطاع الحكومي"، مشيراً إلى أن "اللجنة تتواصل مع الحكومة لدعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمبالغ المطلوبة في الموازنة، لإيصالها إلى الشريحة المستحقة.