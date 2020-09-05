الاتصالات تحيل مشروع بوابات النفاذ الدولية للانترنت إلى شركة نوكيا

أعلنت وزارة الاتصالات، الجمعة، عن احالة تنفيذ مشروع بوابات النفاذ الدولية الى شركة نوكيا.



وقال بيان للوزارة ، انه “باشراف ومتابعة رئيس مجلس الوزارء مصطفى الكاظمي، احالت وزارة الاتصالات تنفيذ مشروع بوابات النفاذ الدولية الى شركة نوكيا (NOKIA) احدى اكبر الشركات العالمية المختصة في مجال الاتصالات بعد طول انتظار لهذا المشروع مايقارب الثلاثة عشر عاما.



واضافت الوزارة ، ان “اللجنة المركزية في وزارة الاتصالات برئاسة وزير الاتصالات أركان شهاب احمد الشيباني، اجتمعت مع لجنة تحليل العطاءات وعلى مدار الثلاثة ايام الماضية من اجل انجاز احالة هذا المشروع الوطني لغرض المباشرة بتنفيذه من قبل شركة نوكيا حيث تم اختيارها من بين خمسة شركات عالمية ووفق المعطيات الفنية الكفيلة بانجاح هذا المشروع وماقدمته الشركة من عروض فنية واسعار تنافسية.



واوضحت، ان “المشروع ركيزة اساسية في حفظ امن البلد وسيادته والقضاء بشكل كامل على عمليات التهريب التي كانت تحدث مخترقة امن وسيادة عراقنا الحبيب وبما يدعم الاقتصاد العراقي والقضاء على عمليات الاحتيال والابتزاز الالكتروني وحجب مواقع التواصل الاجتماعي الوهمية التي تبث سمومها على ابناء الشعب العراقي.



ولفتت الى ان “مشروع بوابات النفاذ الدولية هو بوابة دخول الانترنت الى البلد ومن خلاله يتم السيطرة على السعات الداخلة من حيث تحليل البيانات وتحديد السعات وتحمل هذه السعات رقم خاص يمثل رمز الدولة ويدعى رقم النظام المستقل (( ASN )) ويمكن بواسطته وخاصية تحليل البيانات من قبل شركة السلام العامة والتي تقوم بدورها بإدارة وتشغيل المشروع باكتشاف السعات المهربة خارج بوابات النفاذ الدولية مقارنة بالسعات التي تدخل من خلالها.