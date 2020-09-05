بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 05 أيلول 2020
آخر الأخبار
الحلبوسي يدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة إيران تسجل 110 وفيات بفايروس كورونا ونحو 1900 إصابة جديدة بالمال ووعود الخدمات.. أحزاب وتكتلات سياسية في العراق تبدأ الترويج لنفسها استعدادا للانتخابات المقبلة المجلس اليهودي يطالب الكاظمي بإعادة الجنسية لليهود العراقيين كنا يدعو الكاظمي لأن يكون "حازماً وقوياً" ويعمل على تفعيل قانون "من أين لك هذا؟" العراق يحتل المركز 38 عالميا والخامس عربياً بأكبر احتياطي للذهب.. ولا ينقذ البلاد من الأزمات روحاني: أوضاع العراق أسوأ بكثير من إيران سالم: الصراع داخل أطراف السلطة في العراق يقود لظهور جماعة أسوأ الحداد: الفصل التشريعي المقبل سيشهد زيادة في عدد جلسات البرلمان القاهرة ترسل طائرة مساعدات طبية عاجلة إلى بغداد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 05 أيلول 2020 11:31 ص

الاتصالات تحيل مشروع بوابات النفاذ الدولية للانترنت إلى شركة نوكيا

أبراج الاتصالات
أعلنت وزارة الاتصالات، الجمعة، عن احالة تنفيذ مشروع بوابات النفاذ الدولية الى شركة نوكيا.

وقال بيان للوزارة ، انه “باشراف ومتابعة رئيس مجلس الوزارء مصطفى الكاظمي، احالت وزارة الاتصالات تنفيذ مشروع بوابات النفاذ الدولية الى شركة نوكيا (NOKIA) احدى اكبر الشركات العالمية المختصة في مجال الاتصالات بعد طول انتظار لهذا المشروع مايقارب الثلاثة عشر عاما.

واضافت الوزارة ، ان “اللجنة المركزية في وزارة الاتصالات برئاسة وزير الاتصالات أركان شهاب احمد الشيباني، اجتمعت مع لجنة تحليل العطاءات وعلى مدار الثلاثة ايام الماضية من اجل انجاز احالة هذا المشروع الوطني لغرض المباشرة بتنفيذه من قبل شركة نوكيا حيث تم اختيارها من بين خمسة شركات عالمية ووفق المعطيات الفنية الكفيلة بانجاح هذا المشروع وماقدمته الشركة من عروض فنية واسعار تنافسية.

واوضحت، ان “المشروع ركيزة اساسية في حفظ امن البلد وسيادته والقضاء بشكل كامل على عمليات التهريب التي كانت تحدث مخترقة امن وسيادة عراقنا الحبيب وبما يدعم الاقتصاد العراقي والقضاء على عمليات الاحتيال والابتزاز الالكتروني وحجب مواقع التواصل الاجتماعي الوهمية التي تبث سمومها على ابناء الشعب العراقي.

ولفتت الى ان “مشروع بوابات النفاذ الدولية  هو بوابة دخول الانترنت الى البلد ومن خلاله يتم السيطرة على السعات الداخلة من حيث تحليل البيانات وتحديد السعات وتحمل هذه السعات رقم خاص يمثل رمز الدولة ويدعى رقم النظام المستقل (( ASN )) ويمكن بواسطته وخاصية تحليل البيانات من قبل شركة السلام العامة والتي تقوم بدورها بإدارة وتشغيل المشروع باكتشاف السعات المهربة خارج بوابات النفاذ الدولية مقارنة بالسعات التي تدخل من خلالها.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مصرف الرشيد

مصرف الرشيد يعلن عن أسماء الفروع والشركات المعنيه بترويج قروض السيارات والمركبات 05 أيلول 2020 01:05 م

مصرف-الرافدين

الرافدين يمنح قروض ٥٠ مليون للموظفين و٣٠ للمواطنين لتأهيل الدور السكنية 05 أيلول 2020 01:03 م

1

تجدد الاصابات بفيروس كورونا في بغداد 05 أيلول 2020 11:38 ص

وزارة الصحة

الصحة :نخشى من فقدان مؤسساتنا السيطرة على الوضع مع ارتفاع أعداد الاصابات بكورونا 05 أيلول 2020 11:36 ص

رعد الدهلكي

لجنة نيابية :نسعى لتشريع قوانين تؤمن رواتب تقاعدية للعاملين في القطاع الخاص 05 أيلول 2020 11:33 ص

كورونا في العراق

الصحة تعلن تسجيل 5036 إصابة جديدة بفايروس كورنا في عموم العراق 04 أيلول 2020 04:04 م

1

كورونا يتوحش في بغداد بإصابات غير مسبوقة 03 أيلول 2020 12:59 م

1595857785145

الكاظمي يجري تغييرات في مناصب اقتصادية رفيعة 03 أيلول 2020 12:54 م

التعليقات