نائب: جلسات البرلمان ستبقى مفتوحة لحين التفاهم السياسي حول قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية

أكد عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا الكاتب ان : الوصول الى التفاهم السياسي امر مهم لتمرير اي قانون .



وقال في تصريح صحفي :" ان البرلمان سيبدأ جلساته اليوم وستعقد اكثر من جلسة بيوم واحد تعويضا للفترة الماضية ، وفي ظل الاوضاع التي تمر بها البلاد".



واضاف الكاتب :" ان الجلسات ستبقى مفتوحة لحين التوصل لتفاهم سياسي حول القوانين المطروحة ، واهمها قانونا الانتخابات والمحكمة الاتحادية.