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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 05 أيلول 2020 11:28 ص

نائب: جلسات البرلمان ستبقى مفتوحة لحين التفاهم السياسي حول قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية

دانا الكاتب
أكد عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا الكاتب ان : الوصول الى التفاهم السياسي امر مهم لتمرير اي قانون .

وقال في تصريح صحفي :" ان البرلمان سيبدأ جلساته اليوم وستعقد اكثر من جلسة بيوم واحد تعويضا للفترة الماضية ، وفي ظل الاوضاع التي تمر بها البلاد".

واضاف الكاتب :" ان الجلسات ستبقى مفتوحة لحين التوصل لتفاهم سياسي حول القوانين المطروحة ، واهمها قانونا الانتخابات والمحكمة الاتحادية.
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