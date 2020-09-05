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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 05 أيلول 2020 10:55 ص

مركز أمريكي: الأقمار الصناعية تكشف عن استعداد كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة

صاروخ
كشف مركز أبحاث أميركي، عن أن صورا بالأقمار الصناعية لحوض لبناء السفن في كوريا الشمالية تشير إلى تجهيزات لإجراء تجربة صاروخ باليستي متوسط المدى يطلق من غواصة. 

وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الصور التي نشرها على موقعه الإلكتروني لحوض "سينبو" لبناء السفن في كوريا الشمالية تظهر عدة سفن إحداها تشبه سفنا استخدمت من قبل في قطر بارجة منصة الاختبار القابلة للغطس. 

وذكر المركز، أن النشاط يشير، لكن بشكل غير قاطع، إلى تحضيرات لتجربة صاروخ بوكوكسونج-3 الباليستي من منصة الإطلاق الغاطسة. 

وكانت كوريا الشمالية قالت في أكتوبر تشرين الأول إنها اختبرت بنجاح إطلاق الصاروخ بوكوكسونج-3 وهو صاروخ باليستي جديد يطلق من غواصة وذلك بهدف احتواء التهديدات الخارجية وتعزيز الدفاع عن النفس. 

ويرى محللون التجربة، بأنها أكثر تجارب بيونجيانج استفزازا منذ دخولها في حوار مع الولايات المتحدة في عام 2018 بشأن برامجها للأسلحة النووية والصاروخية. 
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