الشروع بعمليات أمنية بحثا عن السلاح المنفلت في بغداد والبصرة

أعلنت خلية الاعلام الامني بدء عمليات امنية في بغداد والبصرة بحثا عن السلاح المنفلت. واشارت الخلية الى ان مختلف صنوف القوات المسلحة تشارك في العمليات. Copy أخبار متعلقة "الكاتيوشا" تضرب مجدداً في بغداد... والكاظمي يحذّر من السلاح المنفلت نائب يدعو الكاظمي إلى عدم التعامل بإزدواجية خلال عمليات معالجة السلاح المنفلت الكاظمي: السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف خنجر في قلب العراق تحالف القوى العراقية يؤكد ضرورة ضبط السلاح المنفلت الموجود خارج الدولة الحلبوسي: لنضبط السلاح المنفلت اولاً ثم نفكر بإخراج قوات التحالف جبهة النجيفي تضع شروطا لنجاح الانتخابات المبكرة أولها السيطرة على السلاح المنفلت