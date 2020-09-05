بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 05 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 05 أيلول 2020 10:51 ص

الشروع بعمليات أمنية بحثا عن السلاح المنفلت في بغداد والبصرة

نزاع عشائري
أعلنت خلية الاعلام الامني بدء عمليات امنية في بغداد والبصرة بحثا عن السلاح المنفلت.

واشارت الخلية الى ان مختلف صنوف القوات المسلحة تشارك في  العمليات.
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