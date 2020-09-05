تفكيك 103 من صواريخ داعش الإرهابي في الموصل

أعلنت القوات الأمنية، عن تفكيك أكثر من 100 صاروخ من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى.

وقالت مديرية مكافحة المتفجرات، في بيان صحفي، إنها تلقت نداءً موجهًا إلى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة نينوى يفيد بوجود أجسام غريبة في منطقة السرجخانة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل أثناء رفع أنقاض إحدى العمارات.

وأضافت أنه تم على الفور تشكيل فريق عمل والتوجه إلى المكان، حيث تم العثور على أسلحة من مخلفات تنظيم داعش، عبارة عن صواريخ قاذفة SPG9عددها (103) صواريخ، وقد تمت معالجتها وفق الإجراءات القياسية. يذكر أن تنظيم داعش سيطر على أجزاء واسعة من العراق في عام 2014.

لكن التنظيم خسر جميع الأراضي التي سيطر عليها بعد حرب ضارية شنتها عليه القوات الأمنية مدعومة بتحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم إعلان السلطات في أواخر عام 2017 هزيمة تنظيم داعش واستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها، إلا أن فلول التنظيم وخلاياه النائمة مازالت تنفذ عمليات بين الفينة والأخرى مستهدفة المدنيين وقوات الأمن العراقية.