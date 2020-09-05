بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 05 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 05 أيلول 2020 09:28 ص

تدمير كهوف تستخدمها عصابات داعش الإرهابية في جبال حمرين

الطيران العراقي

أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن تدمير وكر لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين. كما نفذت القوة الجوية بطائرات F 16سلسلة ضربات على أهداف في سلسلة جبال حمرين، وهي عبارة عن كهوف تستخدمها عصابات داعش الإرهابية.

وفي نينوى، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب المحافظة من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين للعدالة لانتمائهم لعصابات داعش.

إلى جانب ذلك، كشفت قيادة العمليات المشتركة، أمس الجمعة، عن تفاصيل زيارة رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي إلى مقرها، الخميس.

وقال الناطق الرسمي باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن الزيارة كانت موفقة، ومهمة.

وأضاف أن الكاظمي وجّه خلال زيارته بضرورة أن يكون الجهد الاستخباري والأمني بصورة أكثر، وأن يستمر الضغط على التنظيمات الإرهابية، وملاحقتها، ومطاردتها، كما أكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وأن تتم مطاردة الإرهابيين الذين يحاولون التجاوز على القانون.

وتابع الخفاجي: أن الكاظمي أشار إلى تضحيات القوات الأمنية ودورها الكبير والمهم في حماية العراق، وما زالت تؤدي دورها للحفاظ على أمن ووحدة وسلامة البلاد، لذلك فهي تستحق كل الاحترام والتقدير، مشيداً ببطولات وتضحيات القوات الأمنية بمختلف مسمياتها.

وأكد الخفاجي، أهمية زيارة الكاظمي، للاطلاع على مجمل العمليات ضد التنظيمات الإرهابية.

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