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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 05 أيلول 2020 08:39 ص

ميليشيات الإخوان الإرهابية تواصل الانتهاكات ضد المواطنين في تعز اليمنية

اخوان اليمن

وسعت ميليشيات الإخوان الإرهابية ، دائرة الانتهاكات ضد المواطنين في محافظة تعز وسط اليمن.

وقالت صحيفة «المرصد» اليمنية في تقرير اليوم ، إن الانتهاكات الجديدة جاءت بعدما كانت محصورة في المدينة، وامتدت الآن إلى الريف، وبدأ السكان يشكون ابتزازات ومضايقات عناصر الحشد الشعبي، مشيرين إلى تشابه الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي، مع الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحشد الشعبي تحت مسميات عدة.

وأضافت الصحيفة أنه في الخط المؤدي من الضباب إلى مدينة التربة بدأت تفوح روائح انتهاكات الحشد الشعبي، وشكاوى المواطنين من ابتزازات يتعرضون لها.

وقالت: إن عددًا من ملاك محطات البترول العشوائية والمنتشرة على طول خط الضباب التربة يقولون إن ميليشيا الحشد تقوم بتعبئة أطقمها بمادة البترول، وترفض الدفع، وتطالب ملاك المحطات بتسجيل الحساب على «سالم».

وسالم قيادي كبير في حزب الإصلاح ورئيس الجناح العسكري ومستشار قائد محور تعز العسكري، واسمه عبده فرحان سالم، وهو قائد الحملة العسكرية ضد المعارضين للحزب في التربة.

ووفقًا لروايات ملاك المحطات، فإن شقيق حمود المخلافي المدعو شوقي المخلافي يقوم بشكل يومي بتعبئة البترول لدورياته، ويرفض دفع الحساب.

وبلغت إجمالي الفواتير لإحدى المحطات 380 ألف ريال.

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أخر تعديل: السبت، 05 أيلول 2020 10:56 ص
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