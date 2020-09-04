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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 04 أيلول 2020 04:15 م

عقبة جديدة تعيق عملية انتقال سواريز إلى يوفنتوس

لويس سواريز
ظهرت عقبة جديدة تعيق عملية انتقال المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، متمثلة بإجراءات الإقامة والعمل.  

ووفقا لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، فسيضطر هداف الدوري الإسباني السابق للخضوع إلى امتحان خاص في إيطاليا، للحصول على الإقامة وتأشيرة العمل.  

ولم يكن سواريز يحتاج للخضوع لإجراءات خاصة في إسبانيا، كون أن زوجته تحمل جواز سفر إيطالي، مما يعفيه من إجراءات "المقيم الأجنبي"، ويحصل على ميزات المواطن الأوروبي.  

ولكن في إيطاليا تختلف القوانين، حيث لا يمكن للمقيم الحصول على هذه الميزات بفضل جواز سفر زوجته، ولن يحصل على الميزات والإعفاءات سوى إن كان هو شخصيا مواطن تابع لدول الاتحاد الأوروبي.  

واستنادا على ذلك، سيتوجب على سواريز الخضوع لامتحان الإقامة والعمل، كي يحصل على تأشيرة العمل التي تتيح له اللعب في إيطاليا.  

وتشير الأخبار إلى أن سواريز اتفق على جميع الشروط مع يوفنتوس الإيطالي، وأنه على بعد خطوات قليلة من الانتقال لبطل إيطاليا، ولكن الانتقال لن يتم إلا بعبور سواريز للإجراءات القانونية.  
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