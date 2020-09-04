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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 04 أيلول 2020 04:04 م

الصحة تعلن تسجيل 5036 إصابة جديدة بفايروس كورنا في عموم العراق

كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي للإصابات بفيروس كرونا بتسجيل 5036 إصابة جديدة بالفيروس و85 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان، "تم فحص ( 23802) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1694285)".

وأوضحت الوزارة، أنه تم "تسجيل (3611) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 526
بغداد / الكرخ 360
مدينة الطب 97
النجف الأشرف 222
السليمانية 101
أربيل 222
كربلاء 233
كركوك 219
ديالى 133
واسط 53
البصرة 414
ميسان 148
بابل 64
الديوانية 124
ذي قار 210
الأنبار 35
المثنى 176
نينوى 120
صلاح الدين 154".
وتابعت، "الاصابات الجديدة لهذا اليوم : 5036 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 517
بغداد الكرخ 855
مدينة الطب 269
النجف 178
السليمانية 164
أربيل 160
دهوك 273
كربلاء 243
كركوك 180
ديالى 85
واسط 366
البصرة 349
ميسان 160
بابل 90
الديوانية 239
ذي قار 245
الأنبار 31
المثنى 181
نينوى 315
صلاح الدين 136".
ونوهت الى أن "الوفيات 84 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 5
بغداد الكرخ 2
مدينة الطب 2
النجف 3
السليمانية 16
أربيل 6
دهوك 3
كربلاء 2
كركوك 5
ديالى 1
واسط 7
البصرة 6
ميسان 2
بابل 3
الديوانية 6
ذي قار 5
المثنى 2
نينوى 8".
وأشارت إلى أن "مجموع الشفاء : 191368 ( نسبة الشفاء 76.0 %)
مجموع الإصابات : 252075
الحالات الكلية تحت العلاج : 53348
الراقدون في العناية المركزة: 495
مجموع الوفيات: 7359".

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