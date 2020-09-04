بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 05 أيلول 2020
آخر الأخبار
المسعودي: مجلس النواب ماضٍ بتشريع قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية مدرعات أمريكية تدخل سوريا قادمة من العراق عقبة جديدة تعيق عملية انتقال سواريز إلى يوفنتوس الصحة تعلن تسجيل 5036 إصابة جديدة بفايروس كورنا في عموم العراق لتحقيق مساعي التكامل.. القاهرة تبحث مشروعات التعاون مع الأردن والعراق داعش الإرهابي يتبنى 100 هجوم في العراق.. وتقرير يحذر من "الخلايا النائمة" عالية نصيف تضع أول قضية فساد أمام أنظار اللجنة المشكلة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة نائب عن سائرون : سنحضر جلسة الغد وسنمضي مع الكتل السياسية لاقرار القوانين المهمة قيادي كردي: على الحكومة دعم الاجهزة الرقابية بدلاً من تشكيل لجان لمكافحة الفساد نائبة تطالب الكاظمي بأن تكون ضيفة في لجنة التحقيق بقضايا الفساد لامتلاكها ملفات وادلة متكاملة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 04 أيلول 2020 02:24 م

القضاء: توقيف ضباط ومنتسبين في الدفاع والداخلية على خلفية قتل المتظاهرين

Capture
استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان،  كل من مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي ورئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي ورئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول ركن عبد الوهاب الساعدي.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان  له  أن المجتمعين ناقشوا الاجراءات القضائية بخصوص حوادث استشهاد واصابة المتظاهرين ومنتسبي القوات الامنية.
وبين زيدان أن الهيئات التحقيقية المختصة بتلك القضايا أصدرت عددا من مذكرات القبض بحق عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الا انه وبموجب قانون التبليغات العسكري وقانون تبليغات قوى الامن الداخلي يجب استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية لتنفيذ تلك المذكرات.
واوضح زيدان أن الهيئة التحقيقية القضائية في الرصافة استدعت كلا من وزيري الدفاع والداخلية للاستيضاح منهما عن معلومات تتعلق بالتحقيق في تلك القضايا، لافتا إلى أن هناك عددا من الموقوفين من الضباط على ذمة التحقيق في تلك القضايا وأخرين صدرت بحقهم أحكام من المحاكم المختصة تخضع حاليا للتدقيق من قبل محكمة التمييز.
وقال المتحدث باسم الداخلية، اللواء خالد المحنا، السبت 15 شباط 2020، إن اغلب من هاجموا القوات الأمنية قرب ساحات التظاهر من المحكومين وأصحاب السوابق.
 وشجبت ممثلة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، الاثنين 17 شباط 2020،ما يحدث مع المتظاهرين من استخدام اسلحة في ساحات الاحتجاج.
واشارت الى اصابة 200 شخص على الاقل في بغداد وكربلاء، مجددة الدعوة لحمايتهم بشكل عاجل.
وقالت بلاسخارت في بيان  لها إن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تتلقى معلومات ذات مصداقية عن استهداف متظاهرين مسالمين ببنادق صيد الطيور على الطريق بين ميدان التحرير وميدان الخلاني في بغداد مساء 14 و 15 و 16  شباط ، ما أدى إلى إصابة 50 شخصًا على الأقل، فضلا عن اصابة عدد من أفراد الأمن، باستخدام الكريات من بنادق الصيد أو الحجارة أو قنابل المولوتوف".
وقال وزير الدفاع السابق  إن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي محترف أمنياً وسيجد حل لقضية قتل المتظاهرين وهو لن يتركها كما هي عليه الآن، مبديا استعداده لمناقشة أي شخص يشكك في الكلام المذكور من رئيس الجمهورية فما دون.
 
أخبار متعلقة
أخر تعديل: الجمعة، 04 أيلول 2020 02:38 م
إقرأ ايضا
حريق الكيارة

إخماد حريق مصفى القيارة بعد 36 ساعة من عمليات الإطفاء 04 أيلول 2020 02:13 م

طيران الجيش

تدمير وحرق وكر ارهابي بضرية جوية لطيران الجيش في سامراء 04 أيلول 2020 01:53 م

me_ga (2)

صور مروعة.. رصاص مسلح وجثث متناثرة لنساء في البصرة 04 أيلول 2020 01:41 م

الطيران العراقي

ضربات جوية كثيفة ضد أوكار داعش الإرهابي في شمالي جلولاء وخانقين 04 أيلول 2020 12:13 م

الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة إقالة مدير عام الشؤون الداخلية والأمن 04 أيلول 2020 11:35 ص

الغاء تشكيل قيادة قوات حفظ القانون

إلغاء تشكيل قيادة قوات حفظ القانون 04 أيلول 2020 11:25 ص

الاستخبارات

الاستخبارات تعتقل ثلاثة متهمين وتضبط 23 عجلة مهربة دون الموديل في البصرة 03 أيلول 2020 03:22 م

نينوى

عصابة تقتل إمرأتين مُسنتين بعد سرقة مصوغاتهما الذهبية شرقي الموصل 03 أيلول 2020 03:13 م

التعليقات