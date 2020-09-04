القضاء: توقيف ضباط ومنتسبين في الدفاع والداخلية على خلفية قتل المتظاهرين

استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، كل من مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي ورئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي ورئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول ركن عبد الوهاب الساعدي.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان له أن المجتمعين ناقشوا الاجراءات القضائية بخصوص حوادث استشهاد واصابة المتظاهرين ومنتسبي القوات الامنية.

وبين زيدان أن الهيئات التحقيقية المختصة بتلك القضايا أصدرت عددا من مذكرات القبض بحق عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الا انه وبموجب قانون التبليغات العسكري وقانون تبليغات قوى الامن الداخلي يجب استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية لتنفيذ تلك المذكرات.

واوضح زيدان أن الهيئة التحقيقية القضائية في الرصافة استدعت كلا من وزيري الدفاع والداخلية للاستيضاح منهما عن معلومات تتعلق بالتحقيق في تلك القضايا، لافتا إلى أن هناك عددا من الموقوفين من الضباط على ذمة التحقيق في تلك القضايا وأخرين صدرت بحقهم أحكام من المحاكم المختصة تخضع حاليا للتدقيق من قبل محكمة التمييز.

وقال المتحدث باسم الداخلية، اللواء خالد المحنا، السبت 15 شباط 2020، إن اغلب من هاجموا القوات الأمنية قرب ساحات التظاهر من المحكومين وأصحاب السوابق.

وشجبت ممثلة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، الاثنين 17 شباط 2020،ما يحدث مع المتظاهرين من استخدام اسلحة في ساحات الاحتجاج.

واشارت الى اصابة 200 شخص على الاقل في بغداد وكربلاء، مجددة الدعوة لحمايتهم بشكل عاجل.

وقالت بلاسخارت في بيان لها إن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تتلقى معلومات ذات مصداقية عن استهداف متظاهرين مسالمين ببنادق صيد الطيور على الطريق بين ميدان التحرير وميدان الخلاني في بغداد مساء 14 و 15 و 16 شباط ، ما أدى إلى إصابة 50 شخصًا على الأقل، فضلا عن اصابة عدد من أفراد الأمن، باستخدام الكريات من بنادق الصيد أو الحجارة أو قنابل المولوتوف".

وقال وزير الدفاع السابق إن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي محترف أمنياً وسيجد حل لقضية قتل المتظاهرين وهو لن يتركها كما هي عليه الآن، مبديا استعداده لمناقشة أي شخص يشكك في الكلام المذكور من رئيس الجمهورية فما دون.

