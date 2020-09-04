إخماد حريق مصفى القيارة بعد 36 ساعة من عمليات الإطفاء

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، السيطرة واخماد الحريق الذي اندلع في مصفى القيارة، بعد 36 ساعة.



وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، في بيان، له انه "تمت السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مستودع عملاق للنفط الخام بسعة 5 مليون لتر مكعب يجاوره اربع مستودعات بنفس السعة تحتوي على منتجات نفطية متنوعة في مصفى القيارة شمال العراق في محافظه نينوى".

واضاف بوهان " تعرض المستودع المذكور لصعقة رعدية مساء يوم الأربعاء الموافق الثالث من ايلول والذي اشعال النيران في قمة الخزان المرتفعة مما استدعى تدخل واستنفار كامل لجهد الدفاع المدني لإسناد فرق اطفاء النفط المعنية بإخماد الحرائق النفطية بعد ان تقدمت فرق اطفاء النفط بطلب الاستعانة بجهد الدفاع المدني للسيطرة واحتواء الحادث وابعاد خطرها عن المستودعات النفطية المجاورة وتفادي وقوع كارثة اقتصادية في المصفى.



ونوه بوهان الى ان "فرق الدفاع المدني لم تألوا جهد إلا وقدمته طيلة 36 ساعة عمل مضني متواصل من اجل السيطرة واخماد النيران بمشاركة اكثر من 30 فرقة اطفاء وبمشاركة الجهد الآلي الثقيل من شفلات وحفارات لطمي المنتوج بالتراب مع استمرار عمليات تبريد المستودعات النفطية المجاورة بالماء المخلوط بالفوم والتي لم تتوقف طيلة ساعات الاخماد بعد توفير مصدر مياه قريب من موقع الحريق للحفاظ على تبريد الخزانات وعدم تأثرها بدرجات الحرارة العالية من جراء الحريق".