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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 04 أيلول 2020 01:41 م

صور مروعة.. رصاص مسلح وجثث متناثرة لنساء في البصرة

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      استيقظت  محافظة البصرة، اليوم الجمعة، على صور دموية مروعة وجثث متناثرة لنساء طالها رصاص مسلح، فيما أكدت قيادة الشرطة التعرف على هوية القاتل وبدء عمليات مطاردته.  

وقال مصدر محلي  إن "أحد الأشخاص قتل 3 نساء من عائلته بعد اتهامهن بالتورط في علاقة غير شرعية مع شاب آخر من العائلة كان خارج البلاد، في قضاء الهارثة".  

وأضاف، أن "قوة من الشرطة عثرت على جثث النساء الثلاثة في مواقع متقاربة قرب منزلهن، وقد نقلت إلى دائرة الطب العدلي".  

من جانبها ذكرت قيادة الشرطة في بيان، أن "فريق عمل قد شُكل بعد ورود أخبار عن وجود جريمة قتل ثلاثة نساء وإصابة رابعة في الهارثة، الانتقال إلى مكان الجريمة".  

وأضاف البيان، "من خلال التحري وجمع المعلومات تم والتعرف على هوية القاتل الهارب وتم كشف ملابسات الجريمة"، مشيراً إلى أن "الجريمة وقعت بسبب خلاف عائلي ومازالت الجهود مستمرة للقبض على القاتل والصادر بحقه أمر قبض قضائي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي". 

 



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