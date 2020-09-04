بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 05 أيلول 2020
آخر الأخبار
المسعودي: مجلس النواب ماضٍ بتشريع قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية مدرعات أمريكية تدخل سوريا قادمة من العراق عقبة جديدة تعيق عملية انتقال سواريز إلى يوفنتوس الصحة تعلن تسجيل 5036 إصابة جديدة بفايروس كورنا في عموم العراق لتحقيق مساعي التكامل.. القاهرة تبحث مشروعات التعاون مع الأردن والعراق داعش الإرهابي يتبنى 100 هجوم في العراق.. وتقرير يحذر من "الخلايا النائمة" عالية نصيف تضع أول قضية فساد أمام أنظار اللجنة المشكلة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة نائب عن سائرون : سنحضر جلسة الغد وسنمضي مع الكتل السياسية لاقرار القوانين المهمة قيادي كردي: على الحكومة دعم الاجهزة الرقابية بدلاً من تشكيل لجان لمكافحة الفساد نائبة تطالب الكاظمي بأن تكون ضيفة في لجنة التحقيق بقضايا الفساد لامتلاكها ملفات وادلة متكاملة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 04 أيلول 2020 01:33 م

خبراء: تحديات تواجه صناعة النفط والغاز في إقليم كردستان-العراق

نفط كردستان

أكد خبراء اقتصاديون، أنه سيكون هناك تحديات تواجه صناعة النفط والغاز في إقليم كردستان-العراق بالعقد المقبل.

وأشاروا إلى انه يمكن التخطيط لأفضل الحلول لمحاولة واحدة من أوضح التحديات التي يجب على حكومة إقليم كردستان التخطيط لها هي توظيف خبراء من وزارة الموارد الطبيعية للحصول على المعرفة الكافية لتنفيذ عقود النفط والغاز بأفضل ما يمكن.

من جانبه، يقول الخبير ئاراز بایز سورچی، إن منطقة كردستان أصبحت الآن واحدة من أهم المناطق لإنتاج النفط والغاز في البر.

وأضاف، أنه يجب على الحكومة الكردية أن تحاول في أقرب وقت ممكن إنشاء شركات محلية لإعادة العائدات إلى الحكومة بدلاً من أن تكون جميع الشركات أجنبية.

وتابع: يجب أن يكون لدى الحكومة خطة لعدم الاعتماد على صناعة النفط والغاز حتى لا تواجه الأضرار المالية كما حدث من قبل ، ويجب أن تحاول بذل المزيد من الاستثمار في قطاع آخر حتى بالتعاون مع الإيرادات المتلقاة من مبيعات النفط والغاز.

وأكد أنه يجب الحفاظ على مبيعات عائدات النفط والغاز في إقليم كردستان لإعادة بناء البنية التحتية للاقتصاد الحكومي ، كما يمكن استخدامها لتحسين الخدمات العامة الحكومية.

كذلك يجب إصرار حكومة إقليم كردستان على التنويع للحصول على الإيرادات في موارد متعددة ، يجب على إقليم كوردستان القرارات التي من هذه المسارات التي كانت تأمل في KRIعلى.

كما يجب أن تكون لدى الحكومة الكردية خطة أساسية قوية وأن تتخذ قرارات بأن تكون لديها خطة إصلاحية كاملة لإدارة النفط والغاز في العقد المقبل (2020-2030) ، يجب أن يكون لدى حكومة إقليم كردستان النموذج الحديث لإدارة الاقتصاد مثل دول السعودية وإيران ، من أجل تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط وإلا في حالة كونه على هذا المسار الآن.

أيضا يجب على حكومة إقليم كردستان بالتأكيد أن تتنبأ بالأزمة المالية التي واجهتها في عام 2017. وهي تبدأ بالحقيقة الأساسية وهي طبيعة الإيرادات التي تعتمد على استراتيجية سياسية . يجب أن تعتمد حكومة إقليم كردستان على الحصول على الإيرادات من مصادر مختلفة ، إذا كان الدخل يأتي فقط من مصادر النفط والغاز.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون لدى حكومة كردستان رؤية واضحة مع إبرام عقود جديدة يجب أن تتم بشكل أكثر منطقية من العقود السابقة ، يجب أن تحاول إبرام عقود مع أكبر الشركات العالمية ، من أجل استمر في البقاء حتى النهاية بدلا من الشركة التي لا تستطيع تحمل أي أزمة مالية.

بطريقة أخرى ، في إقليم كردستان في الماضي لم يكن دخول النفط والغاز بالطريقة الصحيحة ، هناك حاجة بالتأكيد إلى عملية إصلاح النفط والغاز في حكومة كردستان ، في العقد المقبل قد تعطي المزيد من الإيرادات مع وجود سلعة جيدة الخطة مطلوبة بشدة لاستخدام عائدات النفط والغاز بطريقة عادلة تؤدي إلى جلب الثروة والنمو. فوق العناصر تخلق قاعدة قوية وطريقة منظمة جيدًا لحكومة إقليم كردستان.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي والسيسي والملك عبد الله الثاني

لتحقيق مساعي التكامل.. القاهرة تبحث مشروعات التعاون مع الأردن والعراق 04 أيلول 2020 03:45 م

داعش

داعش الإرهابي يتبنى 100 هجوم في العراق.. وتقرير يحذر من "الخلايا النائمة" 04 أيلول 2020 02:41 م

التظاهرات

مراقبون: الشباب العراقي سينتصر في معركة الانتخابات على الأحزاب الكهولية الفاسدة 04 أيلول 2020 02:36 م

الحرب على الفساد

تقرير.. مراقبون: حرب الكاظمي ضد الفساد بدأت بوزيري عبد المهدي فهل تصل للمالكي؟ 04 أيلول 2020 01:53 م

Mohammed-Dschawad-Sarifمحمد-جواد-ظريف-600x330

استقالة محمد جواد ظريف.. تكهنات وإيران تنفي والخارجية تلتزم الصمت 04 أيلول 2020 11:42 ص

ميليشيات

هل بدأت محاسبة القتلة بالعراق؟.. الحكومة تلغي قوة "حفظ القانون" إثر تورطها بانتهاكات ضد المتظاهرين 04 أيلول 2020 10:50 ص

المهاجرين

ألمانيا وفرنسا تعيد عشرات المهاجرين العراقيين إلى إقليم كردستان 04 أيلول 2020 10:31 ص

تظاهرات العراق

القضاء يستدعي وزيرين سابقين على خلفية قتلى مظاهرات تشرين.. ومراقبون يشككون في التحقيقات 04 أيلول 2020 09:54 ص

التعليقات