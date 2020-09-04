خبراء: تحديات تواجه صناعة النفط والغاز في إقليم كردستان-العراق

أكد خبراء اقتصاديون، أنه سيكون هناك تحديات تواجه صناعة النفط والغاز في إقليم كردستان-العراق بالعقد المقبل.

وأشاروا إلى انه يمكن التخطيط لأفضل الحلول لمحاولة واحدة من أوضح التحديات التي يجب على حكومة إقليم كردستان التخطيط لها هي توظيف خبراء من وزارة الموارد الطبيعية للحصول على المعرفة الكافية لتنفيذ عقود النفط والغاز بأفضل ما يمكن.

من جانبه، يقول الخبير ئاراز بایز سورچی، إن منطقة كردستان أصبحت الآن واحدة من أهم المناطق لإنتاج النفط والغاز في البر.

وأضاف، أنه يجب على الحكومة الكردية أن تحاول في أقرب وقت ممكن إنشاء شركات محلية لإعادة العائدات إلى الحكومة بدلاً من أن تكون جميع الشركات أجنبية.

وتابع: يجب أن يكون لدى الحكومة خطة لعدم الاعتماد على صناعة النفط والغاز حتى لا تواجه الأضرار المالية كما حدث من قبل ، ويجب أن تحاول بذل المزيد من الاستثمار في قطاع آخر حتى بالتعاون مع الإيرادات المتلقاة من مبيعات النفط والغاز.

وأكد أنه يجب الحفاظ على مبيعات عائدات النفط والغاز في إقليم كردستان لإعادة بناء البنية التحتية للاقتصاد الحكومي ، كما يمكن استخدامها لتحسين الخدمات العامة الحكومية.

كذلك يجب إصرار حكومة إقليم كردستان على التنويع للحصول على الإيرادات في موارد متعددة ، يجب على إقليم كوردستان القرارات التي من هذه المسارات التي كانت تأمل في KRIعلى.

كما يجب أن تكون لدى الحكومة الكردية خطة أساسية قوية وأن تتخذ قرارات بأن تكون لديها خطة إصلاحية كاملة لإدارة النفط والغاز في العقد المقبل (2020-2030) ، يجب أن يكون لدى حكومة إقليم كردستان النموذج الحديث لإدارة الاقتصاد مثل دول السعودية وإيران ، من أجل تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط وإلا في حالة كونه على هذا المسار الآن.

أيضا يجب على حكومة إقليم كردستان بالتأكيد أن تتنبأ بالأزمة المالية التي واجهتها في عام 2017. وهي تبدأ بالحقيقة الأساسية وهي طبيعة الإيرادات التي تعتمد على استراتيجية سياسية . يجب أن تعتمد حكومة إقليم كردستان على الحصول على الإيرادات من مصادر مختلفة ، إذا كان الدخل يأتي فقط من مصادر النفط والغاز.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون لدى حكومة كردستان رؤية واضحة مع إبرام عقود جديدة يجب أن تتم بشكل أكثر منطقية من العقود السابقة ، يجب أن تحاول إبرام عقود مع أكبر الشركات العالمية ، من أجل استمر في البقاء حتى النهاية بدلا من الشركة التي لا تستطيع تحمل أي أزمة مالية.

بطريقة أخرى ، في إقليم كردستان في الماضي لم يكن دخول النفط والغاز بالطريقة الصحيحة ، هناك حاجة بالتأكيد إلى عملية إصلاح النفط والغاز في حكومة كردستان ، في العقد المقبل قد تعطي المزيد من الإيرادات مع وجود سلعة جيدة الخطة مطلوبة بشدة لاستخدام عائدات النفط والغاز بطريقة عادلة تؤدي إلى جلب الثروة والنمو. فوق العناصر تخلق قاعدة قوية وطريقة منظمة جيدًا لحكومة إقليم كردستان.