سجاد تطالب الكاظمي بأن تكون ضيفة في لجنة التحقيق بقضايا الفساد

طالبت عضو مجلس النواب هدى سجاد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بأن تكون ضيفة في اللجنة الدائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة.



وقالت سجاد في تغريدة على حسابها في "تويتر" موجهة إلى الكاظمي: "نشد على يدك في كشف الفساد ومحاسبة الفاسدين وندعو صادقين أن تمكن هذه اللجنة من اداء مهامها بموجب امركم الديواني كما واتمنى ان اكون في ضيافة اللجنة لتقديم ملفات فساد متكاملة من الادلة والاسانيد لإرجاع ثقتنا شخصيا وجمهورنا الذي بات اليأس عليه واضحاً والله من وراء القصد".



ووجه الكاظمي بتشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة.



