ضربات جوية كثيفة ضد أوكار داعش الإرهابي في شمالي جلولاء وخانقين

أكد مصدر أمني في ديالى، اليوم الجمعة، أن الطيران الحربي نفذ ضربات جوية كثيفة استهدفت أوكار داعش الإرهابي في مناطق شمالي جلولاء ومحيط قضاء خانقين.



وقال المصدر، إن الضربات الجوية انطلقت بعد زيارة تفقدية لقائد القوات البرية اللواء الركن قاسم المحمدي لمناطق حوض شمالي جلولاء واطراف قضاء خانقين.



وأضاف أن الضربات الجوية حققت أهدافها ودكت أماكن يشتبه بأنها أوكار اختباء ومنطلقات لهجمات عناصر داعش دون التأكيد عن حجم الخسائر التي تكبدها تنظيم داعش جراء الضربات.



يذكر أن مناطق "شمالي جلولاء" تشهد اضطراباً امنياً منذ أكثر عامين بعد تسلل عناصر تنظيم داعش الفارة من المناطق والمحافظات المحررة الى البساتين والقصبات الزراعية.





