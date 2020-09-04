رئيس إقليم كردستان يصل إلى أنقرة للقاء أردوغان

وصل رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، إلى العاصمة التركية أنقرة، للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وقال مصدر مطلع، إن "رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وصل إلى العاصمة التركية انقرة في زيارة رسمية يلتقي فيها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان".



وأضاف، أن "الزيارة ستبحث ملفات عدة، بينها استمرار القصف التركي والتعاون الأمني والتعاون الاقتصادي بين الطرفين".



