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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 04 أيلول 2020 11:38 ص

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمنح العراق حق إقامة الدورات التدريبية

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
اكدت اللجنة الفنية والتطوير في الهيئة التطبيعية ان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منح العراق حق اقامة الدورات التدريبية داخل العراق.
 وقالت  ان" اللجنة الفنية والتطوير تلقت اشعارا من الاتحاد الآسيوي جاء فيه ان من حق العراق إقامة الدورات التدريبية الآسيوية، على أن تقام الدورات تحت رعاية الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، وبإشراف المحاضرين المعتمدين من قبل الاتحاد الآسيوي حصرا ويحق للاتحادات الفرعية اقامة الدورات التدريبية حسب السياقات الادارية المعمول بها.

واوضحت اللجنة ان" الاتحاد الآسيوي أقر بعدم اقامة الدورات آنفة الذكر من قبل المنظمات او الروابط الرياضية، وحتى بصيغة التعاون المشترك، وذلك لوجود المحددات والتعليمات للترشح، ووفقا لذلك فإن الجهة الوحيدة الرسمية المخولة بإقامة الدورات هو الاتحاد العراقي لكرة القدم - اللجنة الفنية والتطوير / قسم تطوير وتعليم المدربين.



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