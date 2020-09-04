محلل سياسي: زيارة الرئيس الفرنسي إلى بغداد غير واضحة المخرجات

قال المحلل السياسي عباس العرداوي،ان زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى بغداد محاولة لاستبدال الادوار بين فرنسا وامريكا في المنطقة.

وقال العرداوي ان “زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى بغداد غير واضحة المخرجات ولم تفهم حتى الان”، لافتا الى ان “تدخل الرئيس الفرنسي بالشأن الداخلي امر يثير الاستغراب.

واضاف ان “فرنسا دخلت المنطقة وبدأت تعيد نفوذها عقب تفجير مرفأ بيروت وقد تكون البديل للولايات المتحدة الامريكية في المنطقة”، مبينا ان “مخرجات زيارة ماكرون ستظهر قريبا.