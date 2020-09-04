نائب:زيارة ماكرون للعراق ليست بروتوكولية بل للحصول على فرص اقتصادية

وصف عضو العلاقات الخارجية النيابية، مثنى امين زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للعراق بانها زيارة عمل للحصول على فرص اقتصادية وليست بروتوكولية.

وقال امين ان ” فرنسا الى جانب بقية الدول ليست منظمات خيرية وانما تبحث عن مصالحها”، مشيرا الى ان فرنسا ” تدرك العمق الاستراتيجي للعراق و الامكانيات الاقتصادية الهائلة التي يملكها.