نائب مستقل: الكاظمي يروج لحملة انتخابية وحكومته لم تحقق أي إنجاز



قال النائب المستقل باسم خشان، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يروج لحملة انتخابية لخوض الانتخابات المقبلة، مؤكدا ان حكومة الكاظمي لم تحقق اي انجاز على ارض الواقع.

وقال خشان، ان “اجراءات حكومة الكاظمي بفرض هيبة الدولة على المنافذ الحدودية وحفظ السيادة اعلامية وترويج لحملة انتخابية للحصول على مقاعد نيابية في الانتخابات المقبلة”، لافتا الى ان “الفساد لا يزال مستشر في مفاصل المنافذ الحدودية ولم يتم السيطرة عليها بشكل حقيقي.

واضاف ان “حكومة الكاظمي منذ توليها رئاسة الوزراء وحتى اليوم لم تحقق اي انجاز على ارض الواقع وجميع تحركاتها اعلامية فقط”، مبينا ان “الكاظمي يستغل منصب رئاسة الوزراء لاغراض انتخابية وليس لتقديم الخدمة للمواطنين.