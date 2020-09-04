إلغاء تشكيل قيادة قوات حفظ القانون

ألغى القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي تشكيل قيادة قوات حفظ القانون.
وحسب وثيقة صادرة ستنقل كافة موجوداتها ومنتسبيها الى مديرية شرطة محافظة بغداد ويتم استحداث امرية قوات حفظ القانون ومستوى قسم ويكون ارتباطها بمديرية شرطة محافظة بغداد.نة الفنية والتطوير / قسم تطوير وتعليم المدربين.
وحسب وثيقة صادرة ستنقل كافة موجوداتها ومنتسبيها الى مديرية شرطة محافظة بغداد ويتم استحداث امرية قوات حفظ القانون ومستوى قسم ويكون ارتباطها بمديرية شرطة محافظة بغداد.نة الفنية والتطوير / قسم تطوير وتعليم المدربين.