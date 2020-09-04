البرلمان يستأنف جلساته غدا السبت بقراءة تقرير حول الدوائر المتعددة لقانون الانتخابات

يستانف مجلس النواب غدا السبت جلساته بقراءة تقرير حول الدوائر المتعددة لقانون الانتخابات.
وذكر بيان للمجلس ان : الجلسة ستتضمن قراءة اللجنة القانونية تقريرا حول الدوائر المتعددة لقانون الانتخابات لمجلس النواب
واضاف : تتضمن الجلسة القراءة الاولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية ومشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات والقراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الاول لقانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 والقراءة الثانية لمقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.
وذكر بيان للمجلس ان : الجلسة ستتضمن قراءة اللجنة القانونية تقريرا حول الدوائر المتعددة لقانون الانتخابات لمجلس النواب
واضاف : تتضمن الجلسة القراءة الاولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية ومشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات والقراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الاول لقانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 والقراءة الثانية لمقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.