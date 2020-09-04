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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 04 أيلول 2020 11:17 ص

الكاظمي يكلف الفريق أحمد طه برئاسة اللجنة العليا لفتح ملفات الفساد

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كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الفريق احمد طه برئاسة  اللجنة العليا لفتح ملفات الفساد الكبرى.

وذكرت  وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء :ان اللجنة العليا وفق الامر الديواني 29  تضم اضافة للفريق طه كلا من ممثل عن جهاز المخابرات الوطني العراقي لاتقل درجته عن مدير عام وممثل عن جهاز الامن الوطني لاتقل درجته عن مدير عام وممثل عن هيئة النزاهة لاتقل درجته عن مدير عام.

واضافت : ان جهاز مكافحة الارهاب سيتولى  تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق او المحاكم المختصة المتعلقة بالقضايا التي تخص عمل اللجنة وفق القانون بالاضافة الى مفاتحة مجلس القضا لتسمية قاض او اكثر ونائب مدع عام للاشراف على اجراءات التحقيق.
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