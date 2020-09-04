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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 04 أيلول 2020 10:50 ص

هل بدأت محاسبة القتلة بالعراق؟.. الحكومة تلغي قوة "حفظ القانون" إثر تورطها بانتهاكات ضد المتظاهرين

ميليشيات

قررت الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي إلغاء قوات "حفظ القانون"، التي شكلها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للسيطرة على الحراك الاحتجاجي.

وقد اندلعت تلك الاحتجاجات في تشرين الأول 2019، واتهمت بارتكاب انتهاكات ضد المحتجين الذين قتل منهم أكثر من 700 متظاهر، وأصيب آلاف آخرون.

وقد تعالت الأصوات في العراق مطالبة بمحاسبة القتلة الذي اغتالوا بالرصاص الغادر وكاتمات الصوت حناجر شبان صدحت بعيد انطلاق التظاهرات في أكتوبر الماضي احتجاجا على الفساد والمحاصصة في البلاد.

وقد علق عدد كبير من العراقيين أملهم على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي وعد مرار بحماية المتظاهرين، ومحاسبة قتلة الناشطين، على الرغم من أن مشبها به واحدا لم يحاكم بعد.

تداوت وسائل إعلام محلية وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية تتضمن قراراً بحل القوات المذكورة، ونقل جميع ممتلكاتها وأفرادها إلى مديرية الشرطة في العاصمة بغداد.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ترحيباً بقرار السلطات العراقية حل قوات "حفظ القانون"، فيما اعتبرها آخرون خطوة متأخرة.

وأكدت مصادر حكومية، أن القرار ضمن تعهدات سابقة من الحكومة لبعثة الأمم المتحدة ببغداد، فضلاً عن ناشطين بالتحقيق في جرائم القمع والانتهاكات.

وأضافت أن السلطات تولي ملف الانتهاكات التي ارتكبت ضد المتظاهرين اهتماماً كبيراً، والتحقيقات بشأن هذه الانتهاكات مستمرة.

وبيّنت أن الحكومة معنية بمتابعة ملف قتلى وجرحى التظاهرات، لافتة إلى وجود نية لمحو كل الآثار السيئة التي تسبب بها التعامل العنيف مع المحتجين في المرحلة السابقة.

وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، في وقت سابق الخميس، إن الحكومة بصدد إرسال الدفعة الأولى من جرحى التظاهرات للعلاج خارج العراق.

والأحد الماضي، أعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عن انتهاء المرحلة الأولى من التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت ضد المتظاهرين، مشيراً إلى أن حكومته بدأت بعملية "إحصاء الجرحى وضحايا التظاهرات لنيل استحقاقاتهم".

يذكر أن قيادة قوات حفظ القانون، شكلها رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، للتعامل مع المحتجين في بغداد.

واتهم متظاهرون ضمن حراك أكتوبر في بيانات سابقة، عناصر من تلك القيادة، بارتكاب تجاوزات كبيرة، تسببت بمقتل وإصابة عشرات من المتظاهرين، خلال الاشتباكات التي شهدتها العاصمة بغداد نهاية العام الماضي، بين عناصر الأمن والمحتجين.

يذكر أن التظاهرات في العراق شهدت منذ انطلاقتها في الأول من أكتوبر الماضي، محطات عنيفة، واغتيالات طالت نشطاء فاعلين فيها، وإعلاميين ومحامين.

وعلى الرغم من أن العديد من تلك الاغتيالات وثقت عبر كاميرات مراقبة وضعت في الشوارع، إلا أنه لم يتم توقيف أي متهم حتى الآن.

كما شهدت تلك الاحتجاجات التي انطلقت بداية للمطالبة بحقوق معيشية ومكافحة الفساد قبل أن تتحول إلى مطالب سياسية تدعو للتغيير الجذري، محطات عدة، اتسمت بالعنف ما أدى إلى مقتل المئات من المتظاهرين.

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