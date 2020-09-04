تشكيل لجنة عليا لفتح ملفات الفساد الجرائم الجنائية "الكبرى".. وعراقيون: ابدأوا برؤوس الفساد الضخمة

عراقيون: البدء بالرؤوس الكبيرة سيعزز مصداقية اللجنة أمام ملايين العراقيين



ستحدد قضيا الفساد الجنائية الكبرى، التي ستبدأ بها اللجنة اعمالها مدى جديتها في التصدي للفساد. فوحش الفساد في العراق معلوم للجيمع، ويشعر بوطأته الجميع ويعرفونه وطالما انها لجنة للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الجنائية المهمة. فلابد أن تبدأ بأهم القضايا التي تهم العراقيين. كان هذا هو التعليق الذي رد به مواطنون على إعلان حكومة الكاظمي، تشكيل لجنة عليا، للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، والجرائم الجنائية المهمة.



وقالت وثائق نشرها المكتب الإعلامي، لرئيس الحكومة الكاظمي، إنه بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا للصلاحيات الممنوحة بموجب الدستور، تقرر تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة.

وأضافت الوثائق أن اللجنة تتألف من الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم رئيسا، وممثل عن جهاز المخابرات الوطني العراقي على أن لا تقل درجته عن مدير عام كعضو في اللجنة، وممثل عن جهاز الأمن الوطني على أن لا تقل درجته عن مدير عام، وممثل عن هيئة النزاهة بدرجة مدير عام كحد أدنى. وأشارت الوثائق إلى أن هذه اللجنة تعرض نتائج أعمالها أمام أنظار رئيس الوزراء، لافتاً إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب يتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق.

وكان الكاظمي قد أعلن، عن عزمه تشكيل لجنة عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية، بصلاحيات واسعة. وتأتي هذه اللجنة في ظل الخروقات الأمنية المتصاعدة، ضد نشطاء الاحتجاجات الشعبية، خاصة بعد مقتل الناشطة الطبيبة رهام يعقوب الشهر الماضي، فضلاً عن عزم الحكومة فتح ملفات فساد لسياسيين نافذين، وفق مصادر محلية.



في نفس السياق، أفادت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق (يونامي) بإطلاق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق وهو أول منتدى نسائي عراقي لمكافحة الفساد، لافتاً الى المنتدى يسلط الضوء على الدور الأساسي الذي تلعبه النساء في مكافحة الفساد في البلاد.

وأكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، زينة علي أحمد، قولها تركز معظم إجراءات مكافحة الفساد في العراق على المؤسسات الحكومية، في حين يبقى دور المواطنين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص ثانوياً. ولكي تنجح البلاد في محاربة الفساد، عليها إشراك المجتمع بأكمله لتحقيق ذلك.

مضيفةً أن الفساد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة بين الجنسين. حيث تتعرض النساء للفساد في حياتهن اليومية باعتبارهن الراعيات الأساسيات لأسرهن ومجتمعاتهن. وأردفت فهم الفساد على المستوى المجتمعي من منظور المرأة وتسليط الضوء على دورها الحيوي في التصدي لإساءة استخدام السلطة يعد أمراً أساسياً لمكافحة الفساد وتقليص انتشاره في العراق.

ولم تكن تظاهرات أكتوبر 2019 الماضية الأولى من نوعها ضد الفساد في العراق، فقد شهدت مدينة البصرة جنوبي البلاد خلال صيف 2018، مظاهرات مشابهة نددت بسوء الخدمات العامة والفساد، وطالبت بفرص عمل وإصلاحات في أجهزة الحكومة. فرغم غنى البلد بالثروات، لا يستطيع كثير من العراقيين توفير لقمة العيش، وقد احتل المرتبة الثانية عشر في لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم، حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية.

وتفيد التقارير أنه، ومنذ عام 2003، خسرت البلاد جراء عمليات الفساد نحو 450 مليار دولار. أما البطالة فقد بلغت مستويات متفاقمة، وقدرها الجهاز المركزي للإحصاء في بغداد هذا العام بنحو 23% في حين أعلن صندوق النقد الدولي منتصف العام الماضي أن معدل بطالة الشباب قد بلغ أكثر من 40 %.

الفساد في العراق وحش مرعب، والجميع يعرف شخوصه جيدا وعلى اللجنة أن تبدأ تحقيقاتها بالفاسدين الكبار حتى يكون لها مصداقية.

أ.ي