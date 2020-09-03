قطر تمول الحوثي وتقف وراء صواريخه لقصف مكة والرياض.. فضيحة جديدة للحمدين

وثائق استخباراتية: قطر وراء تمويل الحوثي والهجمات تطال البحرين كذلك



من الذي يمول الحوثيين الذين يقصفون بصواريخ إرهابية ايرانية منذ سنوات العاصمة السعودية الرياض والأماكن المقدسة؟

إنها قطر، تنظيم الحمدين الارهابي هو الذي يقف وراء هذه الأعمال الشيطانية بدعاوى حقيرة. رغم انه يعلم أن الحوثيين هم من انقلبوا على الشرعية، ويحاولون ان ينفردوا باليمن لخدمة أجندات إيران.

وكانت قد كشفت، وثائق يملكها العميل الاستخباراتي المعروف باسم «جيسون جي»، أن قطر تمول أنشطة ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، بما فيها الهجمات على السعودية.



ووفق تحقيق صحفي حصري لصحيفة «دي برس»، أعرق وأقدم الصحف النمساوية، فإن الملف الذي يملكه «جايسون جي» يحوي وثائق عن تمويل قطر للحوثيين في اليمن، وأنشطة هذا التنظيم الإرهابي، بما فيها الهجمات الأخيرة لطائرات من دون طيار على السعودية. وذكرت الصحيفة أن ملفات رجل المخابرات السابق تحتوي على تفاصيل دقيقة عن تمويل قطر على مدار سنوات لميليشيات حزب الله اللبناني وتنظيم الإخوان، الأمر الذي يكشف خطورة الدور الذي تلعبه قطر في المنطقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن قطر حاولت إسكات جيسون جي بمبلغ يصل إلى 750 ألف يورو من أجل عدم الحديث عن تمويل الدوحة للحوثيين، وذلك عبر وسطاء ومبعوثين من الحكومة القطرية. وأشار جيسون جي إلى أن خطر ميليشيات الحوثي لم يعد مقتصراً على استهداف الأراضي السعودية، إذ يعتقد أن مملكة البحرين وطرق الشحن الدولية أصبحت ضمن بنك أهداف الحوثيين.

وإلى جانب الدعم القطري، أكد ضابط المخابرات السابق، أن التكنولوجيا التي يستخدمها الحوثيون الآن تأتي من إيران، لا سيما الطائرات المسيّرة التي أصبحت سلاحاً مفضلاً للحوثيين. وأشار في هذا الصدد إلى سهولة إعادة بناء طائرة من دون طيار من أجزاء متحطمة، فمثلاً طائرة «شهيد 129» تعتبر نسخة طبق الأصل من طائرة «بريديتور» الأميركية من دون طيار.

وقال جيسون جي: إن الحرس الثوري الإيراني يستخدم هذه الطائرة، التي يبلغ طولها 8 أمتار، على حدوده البرية وفي سوريا، كما يزود الحوثيين في اليمن بهذه النوع من الطائرات.

وأوضح أن خطورة هذه الطائرات من دون طيار تكمن في إمكانية تحميلها بقنابل، وفي هذه الحالة تتحول إلى صواريخ يمكن أن تسبب أضراراً بالغة إن وصلت أهدافها.

ووفق تقرير "للعربية"، لطالما اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية قطر بالتماهي مع سياسة الحوثيين، كما أكدت أكثر من مرة دعم الدوحة للميليشيات المدعومة من إيران في اليمن، وتواصلها معهم، وفي هذا السياق، كشفت صحيفة دي بريسه Die Presseعن تمويل قطر للحوثيين. كما أشار جايسون إلى وجود معلومات تفيد بالإعداد لمزيد من الاعتداءات.

ورأى أن السعودية لم تعد هدف الصواريخ والاعتداءات الحوثية، بل أضحت البحرين الآن الهدف، فضلاً عن طرق الملاحة الدولية.

يذكر أن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، كان كشف قبل 3 سنوات بأن قطر حاولت إجراء وساطة لإنقاذ الحوثيين، موضحاً أن الوساطة القطرية لإنقاذ ميليشيات الحوثي الطائفية موثقة، لكنها لم تنجح، لأنها ضد إرادة الشعب اليمني الذي يتطلع إلى محيطه العربي الطبيعي.

مراقبون، وصفو التورط القطري الجديد مع الحوثييين بأنه ضربة أخرى تكشف إرهاب الحمدين وخبث مقاصده

أ.ي