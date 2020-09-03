أمريكا تصادر موقعين إلكترونيين لميليشيات حزب الله العراق

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها صادرت موقعين على شبكة الإنترنت بسبب أنشطتهما كذراع إعلامية لميليشيات كتائب حزب الله العراق المدعومة من الحرس الثوري الإيراني.

قالت مصادر مقربة من الحرس الثوري في إيران، اليوم الخميس، إن ”وزارة العدل الأمريكية حجبت وصادرت موقعين إلكترونيين يستخدمهما تنظيم ”كتائب حزب الله العراق“ وتملكهما قناة الاتجاه الفضائية“.

ونقلت وكالة ”فارس“ عن بيان لوزارة العدل قولها: ”نشهد مرة أخرى لجوء منظمات إرهابية أجنبية إلى الإنترنت لنشر رسالتها وجذب مؤيدين لبرامجها العنيفة“.

وهذه هي المرة الثانية في الأيام القليلة الماضية التي تحجب فيها الولايات المتحدة مواقع إلكترونية، حيث أصدرت وزارة العدل الأمريكية بيانا في 29 آب/ أغسطس الماضي، قالت فيه إنها حجبت مواقع 3 شركات متورطة في نقل الوقود الإيراني إلى فنزويلا.

وتتهم ”كتائب حزب الله العراق“ بتنفيذ هجمات بين الحين والآخر على السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، كما تقوم بزرع عبوات ناسفة لاستهداف قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش ودعم القوات العراقية.