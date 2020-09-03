بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 03 أيلول 2020
آخر الأخبار
الاستخبارات تعتقل ثلاثة متهمين وتضبط 23 عجلة مهربة دون الموديل في البصرة عصابة تقتل إمرأتين مُسنتين بعد سرقة مصوغاتهما الذهبية شرقي الموصل لجنة الموازنة بوزارة المالية تباشر بإعداد مشروع موازنة للاعوام الثلاثة المقبلة صدور مذكرات قبض بحق منتسبين في الدفاع والداخلية على خلفية قتل المتظاهرين ورجال الأمن خلال احتجاجات تشرين الحلبوسي و شيخ جنكي يؤكدان ضرورة استكمال الاستعدادات للانتخابات المقبلة الصحة تسجل 3946 إصابة جديدة بكورونا و 78 حالة وفاة و 3732 تعافي في عموم العراق الكاظمي: زيارة ماكرون بداية حقيقية لشراكة عراقية فرنسية الطائي: القضاء العراقي يبرأ الساسة بسرعة الأرنب والأبرياء بنغمة السلحفاة مصر تحرص على دعم العراق في كافة المجالات... ومشروعات خدمية بتكلفة مبدئية 100 مليار دينار أديب يجري مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة في لبنان.. ورفض شعبي كبير
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 03 أيلول 2020 03:58 م

أمريكا تصادر موقعين إلكترونيين لميليشيات حزب الله العراق

حزب الله
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها صادرت موقعين على شبكة الإنترنت بسبب أنشطتهما كذراع إعلامية لميليشيات كتائب حزب الله العراق المدعومة من الحرس الثوري الإيراني.
قالت  مصادر مقربة من الحرس الثوري في إيران، اليوم الخميس، إن ”وزارة العدل الأمريكية حجبت وصادرت موقعين إلكترونيين يستخدمهما تنظيم ”كتائب حزب الله العراق“ وتملكهما قناة الاتجاه الفضائية“.
ونقلت وكالة ”فارس“ عن بيان لوزارة العدل قولها: ”نشهد مرة أخرى لجوء منظمات إرهابية أجنبية إلى الإنترنت لنشر رسالتها وجذب مؤيدين لبرامجها العنيفة“.
وهذه هي المرة الثانية في الأيام القليلة الماضية التي تحجب فيها الولايات المتحدة مواقع إلكترونية، حيث أصدرت وزارة العدل الأمريكية بيانا في 29 آب/ أغسطس الماضي، قالت فيه إنها حجبت مواقع 3 شركات متورطة في نقل الوقود الإيراني إلى فنزويلا.
وتتهم ”كتائب حزب الله العراق“ بتنفيذ هجمات بين الحين والآخر على السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، كما تقوم بزرع عبوات ناسفة لاستهداف قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش ودعم القوات العراقية.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الموازنة

لجنة الموازنة بوزارة المالية تباشر بإعداد مشروع موازنة للاعوام الثلاثة المقبلة 03 أيلول 2020 03:11 م

1-1287521

صدور مذكرات قبض بحق منتسبين في الدفاع والداخلية على خلفية قتل المتظاهرين ورجال الأمن خلال احتجاجات تشرين 03 أيلول 2020 03:10 م

image (1)

الحلبوسي و شيخ جنكي يؤكدان ضرورة استكمال الاستعدادات للانتخابات المقبلة 03 أيلول 2020 03:06 م

مجلس النواب

السبت المقبل موعدا لعقد أولى جلسات النواب في الفصل التشريعي الجديد 03 أيلول 2020 01:43 م

uf] hgli]d

استدعاء وزيري الداخلية والدفاع بحكومة عبد المهدي للتحقيق 03 أيلول 2020 12:42 م

محطة كهرباء

وزارة الكهرباء تكشف عن تفاصيل جديدة عن الربط الكهربائي مع الأردن ومصر 03 أيلول 2020 10:13 ص

وزير الصحة حسن التميمي

الصحة : سنوفر اللقاح الروسي لكورونا مجانا إلى المواطنين في حال اعتماده من منظمة الصحة العالمية 03 أيلول 2020 10:10 ص

بدر-الزيادي (1)

نائب يدعو الكاظمي إلى عدم التعامل بإزدواجية خلال عمليات معالجة السلاح المنفلت 03 أيلول 2020 10:08 ص

التعليقات