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الخميس, 03 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 03 أيلول 2020 03:51 م

والد ميسي يتحدث عن إمكانية استمراره ابنه في برشلونة

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أكد خورخي ميسي والد قائد برشلونة ووكيل أعماله أنه يدرس حاليا مع نجله البقاء لمدة موسم واحد على الأقل بعد التأكد من صعوبة الرحيل حاليا.
وقالت صحيفة ”مونديو ديبورتيفو“ الكتالونية، إن خورخي ميسي تأكد أن فرص بقاء نجله في النادي الكتالوني زادت ودخلت ضمن الخيارات المطروحة على طاولة المفاوضات، بعد اجتماع أمس الذي أكد فيه جوسيب ماريا بارتوميو أن النادي يتمسك ببقاء ميسي ضمن مشروع الهولندي رونالدو كومان المدير الفني الجديد.
وكذلك رفض النادي رحيل اللاعب مجانا حسب البند الذي يتمسك به اللاعب في عقده والذي أكد النادي أنه انتهى في يونيو/حزيران الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد الاجتماع مع بارتوميو  كان ليو ميسي يدرس إمكانية البقاء في برشلونة لموسم واحد على الأقل، نظرا لصعوبة مغادرة النادي هذا الصيف.
واعترف خورخي ميسي لمحطة ”ديبورتيس كواترو“ بأن الاستمرار في برشلونة أصبح الآن خيارا وأنهم يدرسون ذلك“، قبل آن يتراجع في تصريحات لكادينا سير قائلا ”لم أقل أنه قد يبقى، قلت ردا على الصحفيين لا أعلم“.
وقد تنتهي أزمة ميسي خلال ساعات إذا قرر اللاعب أخيرا الاستمرار على الأقل حتى عام 2021، عندما ينتهي عقده.

ويأتي ذلك في الوقت الذي انتشر فيه فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقائد برشلونة في سيارته بعيدا عن منزله للمرة  الأولى منذ غيابه عن الفحص الطبي قبل بداية الموسم يوم الأحد الماضي وأول تدريبات الفريق في اليوم التالي.
وكان خورخي ميسي وصل برشلونة على متن طائرة خاصة من روزاريو يوم الأربعاء واجتمع مع بارتوميو في وقت لاحق من اليوم ذاته.

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